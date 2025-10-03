Satisfacción en Linares, Andújar, Martos, Alcalá la Real, Úbeda y Baeza (Jaén) por la concesión de fondos EDIL

JAÉN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Linares, Andújar, Martos, Alcalá la Real, Úbeda y Baeza (Jaén) han expresado su satisfacción por la concesión de fondos EDIL para proyectos de calado que buscan la mejora de sus respectivos municipios.

Forman parte de las 13 iniciativas que el Gobierno de España ha aprobado en la provincia con una financiación de 98,6 millones que beneficiará a 65 localidades, incluida la capital, según ha destacado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto sobre fondos europeos

Una buena noticia que, además, han conocido una vez que el BOE ha publicado la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos sobre la convocatoria de ayudas del Plan EDIL, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027 y destinadas a las entidades locales.

En el caso de Linares, la inversión total será de 10,5 millones de euros, de los que el 85 por ciento (8,9 millones) procederá de fondos EDIL, según ha informado el teniente de alcalde Raúl Caro-Accino, para el que "demuestra el buen trabajo realizado" con un proyecto que "muy bien evaluado".

"Con estos fondos vamos a poder transformar la ciudad, así que dar las gracias a todos los que participaron en lo que sirvió de base para pedirlos: la Agenda Urbana 2030", ha dicho. Ha añadido que algunas de las actuaciones previstas "ya se están realizando o en licitación", lo que "da ventaja" en unos fondos que hasta 2029 para ejecutarse.

Entre las intervenciones del Plan de Actuación Integrado (PAI) de Linares, ha aludido a la remodelación del mercado de Santiago, en licitación, y del Parque de Deportes San José, con "una parte importante" en ejecución, o la puesta en marcha de viviendas asequibles en el antiguo edificio de los sindicatos de la calle Tetuán.

A ello ha sumado la remodelación del antiguo mercado de la paz para actividades socioculturales, bandas y agrupaciones musicales; la reforma del antiguo hospitalillo y la conexión del paseo de Linarejos con el recinto ferial del Pisar mediante la remodelación de la Estación de Madrid.

SALTO CUALITATIVO

Igualmente, el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha destacado el impacto de estos fondos EDIL para dar un salto cualitativo en el desarrollo urbano y social, también con 10,5 millones en total, de los que el Ayuntamiento deberá aportar el 15 por ciento.

Tras referirse a "la alta calidad de los proyectos" presentados, ha afirmado que son "ambiciosos" y pretenden "transformar completamente la ciudad en un espacio de tiempo muy breve", ya que, para 2027 debe estar ejecutado al menos el 20 por ciento de las actuaciones.

Abarcan tres grandes líneas de actuación: la rehabilitación del Puente Romano, ya de titularidad municipal, junto con la reordenación de la zona del Polígono de la Estación y la entrada por la antigua Nacional IV; la intervención en la zona de la Verbena Ambiental, con construcción de viviendas y mejora de la conectividad del Barrio de la Paz, y la transformación de la fachada sur de Andújar.

FUTURO SOSTENIBLE

También tiene tres grandes ejes el Plan de Actuación Integrado 'Martos: Hacia un futuro sostenible', que movilizará 10,5 millones con la citada cofinanciación. "Hemos huido de inversiones de simple mantenimiento o simple reforma, priorizando inversiones con impacto, transformadoras, que permitan a nuestra ciudad seguir creciendo, generando riqueza y empleo y, al mismo tiempo, siendo más justa, inclusiva y sostenible", ha declarado el alcalde, Emilio Torres.

La primera línea, con el 25 por ciento de la inversión, se centra en la puesta en valor del patrimonio histórico: el Antiguo Cine San Miguel, las Torres Medievales y el Museo de Historia y Arqueología. La segunda, con el 41 por ciento, se dirige a la regeneración del centro urbano comercial, con mejoras en la vía pública, digitalización del comercio local y el acondicionamiento del teatro o el auditorio.

El tercer apartado, con el 33 por ciento de la inversión, busca la rehabilitación y mejora de equipamientos "para la cohesión social", con actuaciones en instalaciones deportivas, culturales y sociales, especialmente en los barrios más necesitados.

De su lado, el alcalde de Alcalá la Real, Marino Aguilera, ha considerado que con este plan se da "un paso decisivo" hacia una localidad "más sostenible, más cohesionada y con un patrimonio cultural y social fortalecido que busca el equilibrio urbano y rural". Su PAI tendrá también un presupuesto global de 10,5 millones de euros, financiados al 85 y el 15 por ciento, respectivamente, por fondos europeos EDIL y municipales.

Entre las actuaciones previstas, destacan la remodelación integral de la piscina municipal de verano (1,5 millones); la construcción de un nuevo pabellón polideportivo cubierto (1,6 millones); inversiones en las aldeas, con 13 cubiertas en instalaciones deportivas por un total de 1,6 millones; o la reforma completa de las viviendas sociales de El Coto, con 1,8 millones de euros.

Se trata de "proyectos transformadores, muchos ya en ejecución de alguna manera, o en ejecución con anteproyecto o con estudios previos". De hecho, el Ayuntamiento se compromete a ejecutar al menos el 25 por ciento del plan antes de diciembre de 2026, mientras que el resto de actuaciones deberán concluir antes de diciembre de 2029, para lo que establecerá un sistema de seguimiento basado en indicadores que permitir evaluar su desarrollo.

CONTINUIDAD

Por su parte, Úbeda y Baeza han sido beneficiarias con un plan conjunto dotado con 10,5 millones de euros, de los que el 85 por ciento será subvencionado por estos fondos europeos y el resto será asumido por los ayuntamientos.

"Estos proyectos dan continuidad a la estrategia de rehabilitación patrimonial, cohesión social y sostenibilidad que nos define como ciudades culturales y patrimoniales", ha valorado la alcaldesa ubetense, Antonia Olivares. Ha recordado, además, que se había presentado un paquete que alcanzaba los 15 millones, por "hay que reajustarlos a la cantidad asignada".

El regidor baezano, Pedro Cabrera, también ha mostrado su satisfacción por esta favorable resolución. "Gracias a la colaboración estrecha de las dos ciudades y a la generosidad del Ayuntamiento de Úbeda vamos a poder hacer grandes proyectos en nuestra ciudad", ha dicho.

En el caso de Úbeda, los proyectos presentados fueron la rehabilitación del Palacio Francisco de los Cobos como sede de la UNED, la creación de un espacio urbano recreativo y verde, con centro social multiusos, biblioteca y Oficina del Mayor en la Antigua Cárcel, la construcción de un pabellón polideportivo en la zona norte, la renaturalización de la infraestructura verde urbana y el Plan Integral de Gestión del Agua para modernizar y sustituir redes de saneamiento.

En Baeza se planteó la rehabilitación y acondicionamiento de la Casa de la Cultura, la adecuación de las Casas Consistoriales Altas a Museo y Colecciones Museográficas, el proyecto 'Herencia cofrade: tradición y tecnología' y la estrategia de refuerzo del empresariado local relacionado con el sector del cultivo, el comercio alimentario y el turismo gastronómico.

APOYO A PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Junto a estas poblaciones mayores de 20.000 habitantes (salvo Baeza, que concurrió de forma conjunta con Úbeda), se verán beneficiados municipios más pequeños, como Porcuna. Su alcalde, Miguel Moreno, ha detallado que recibirá "un millón de euros aproximadamente" para la recuperación y puesta en valor de los patios y claustro de la iglesia de San Benito.

Una subvención lograda "gracias al buen trabajo impulsado y coordinado por la Diputación de Jaén y entre todos los municipios de la comarca de la Campiña". "Es la primera vez que el Gobierno de España incluye a los municipios medianos y pequeños en el reparto de fondos europeos. Gracias a todos los que han contribuido a esta realidad", ha afirmado.