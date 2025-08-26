Satse alerta de una gestión "desigual y deficiente" del SAS en el Contrato Programa 2024

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Andalucía ha realizado un análisis detallado de los resultados de la evaluación final del Contrato Programa 2024 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y alerta de una gestión sanitaria "desigual y deficiente" que se traduce en una puntuación media general de 64,96 puntos sobre 100.

Según ha informado la organización sindical en nota de prensa, estos datos reflejan "el estado de colapso en el que se encuentra el Sistema Sanitario Público Andaluz", arrastrado por "la falta crónica de plantillas y recursos necesarios para garantizar una asistencia de calidad".

Satse ha recordado que el Contrato Programa evalúa el desempeño de los centros sanitarios en accesibilidad --principalmente listas de espera--, eficiencia y humanización. Sin embargo, los resultados evidencian "una disparidad alarmante" entre las distintas áreas sanitarias consecuencia de una gestión que "en la mayoría de los casos no responde a criterios de equidad ni de sostenibilidad".

Los resultados del Contrato Programa, según ha detallado Satse, muestran una notable desigualdad en función de la tipología de los centros sanitarios. En el caso de las Áreas de Gestión Sanitaria (AGS), un total de 16 en Andalucía, la media se situó en 65,53 puntos. La mejor puntuación correspondió al AGS Norte de Córdoba, con 73,57 puntos, mientras que la más baja fue la de la Macro Área Sur de Córdoba, con 53,11.

Los 17 distritos sanitarios alcanzaron una media superior, con 68,32 puntos. Dentro de este grupo, destacó el Distrito Guadalquivir, que obtuvo 82,05 puntos, frente al Distrito Bahía de Cádiz, que registró la peor calificación, con 53,05. En el apartado de hospitales (16 en total), la media fue de 60,82 puntos. El Hospital Alto Guadalquivir de Andújar encabezó la clasificación, con 85,96 puntos, mientras que el Hospital Juan Ramón Jiménez obtuvo la puntuación más baja, con 45,03.

"PROBLEMA ESTRUCTURAL" CON LAS LISTAS DE ESPERA

Por otro lado, el sindicato ha observado que las listas de espera son "un problema estructural" y uno de los principales factores que han penalizado la puntuación de los centros en 2024. Satse ha señalado que esta situación "no es fruto del azar", sino de una política de "gestión errónea que podría estar incentivando el crecimiento de la sanidad privada al mantener limitada la capacidad de la pública".

En este sentido, el sindicato ha alertado de una "paradoja" en los servicios quirúrgicos pues los pacientes soportan "esperas interminables" para someterse a intervenciones mientras muchos quirófanos permanecen cerrados durante jornadas completas por falta de personal.

Por ello, Satse ha insistido en que el problema no es la demanda asistencial, sino la incapacidad del Servicio Andaluz para organizar y para dotar a las infraestructuras de los profesionales y medios necesarios para su funcionamiento.

"CRISPACIÓN Y CASTIGO ECONÓMICO A LOS PROFESIONALES"

Además de la falta de personal y de la no cobertura de bajas e incidencias, Satse denuncia el "castigo económico" que han sufrido enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas. La entidad ha explicado que, pese al esfuerzo realizado con recursos insuficientes, estos profesionales han visto reducida su Productividad-Complemento al Rendimiento Profesional (CRP), lo que, según sus cálculos, ha supuesto "pérdidas retributivas de hasta 2.000 euros".

Satse ha considerado que el SAS está imponiendo "objetivos inalcanzables a centros sanitarios con plantillas precarias" y que después "penaliza a sus profesionales, provocando un ahorro presupuestario a costa de recortar sus salarios". Además, ha criticado que el 80% de los profesionales se vean atrapados en unos objetivos en los que no pueden influir.

En este sentido, la organización ha exigido al Servicio una reforma integral del sistema de evaluación y del complemento de Productividad-CRP, que se abone el 100% y que esta retribución se integre progresivamente en los complementos fijos de los profesionales, eliminando la incertidumbre y la arbitrariedad.

Además, el sindicato andaluz ha reclamado que los objetivos establecidos en el marco del Contrato Programa" estén adaptados a las plantillas reales, teniendo que ser plenamente alcanzables". De lo contrario, ha advertido, se entra en un círculo vicioso de desmotivación, desgaste y descontento, "una dinámica que la sanidad pública no puede permitirse", salvo que lo que pretenda el SAS sea "imponer objetivos inalcanzables para cuadrar sus cuentas deficitarias a costa de las retribuciones de los trabajadores".

Por último, ha insistido en exigir al SAS que refuerce las plantillas y garantice la dotación de recursos suficientes en todos los centros sanitarios como condición indispensable para asegurar una atención de calidad a la ciudadanía y unas condiciones laborales dignas para los profesionales.