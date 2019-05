Satse avisa de "multitud de errores" en la baremación de méritos de la bolsa de empleo de enfermería del SAS

Publicado 21/05/2019 16:46:18 CET

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía ha alertado este martes de "multitud de errores" que la Administración andaluza supuestamente ha cometido a la hora de llevar a cabo la baremación de los méritos de los listados provisionales correspondientes al corte 2018 de los candidatos de la Bolsa Única de Empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en la categoría de Enfermería y sus áreas específicas, afectando a "cerca de 40.000 profesionales".

En un comunicado, el Satse ha concretado este martes que, tras la publicación de estos listados provisionales, se han detectado "errores" en dicha baremación, ya que "se dan casos en los que determinados méritos sí han sido baremados para algunos candidatos y no para otros, lo que ha provocado un aluvión de quejas por parte de los afectados".

Ante ello, el Sindicato de Enfermería considera que "este grave error no puede estar justificado en la celeridad que debe la Administración establecer para cumplir con los plazos establecidos por la Resolución de 22 de septiembre de 2017, del Pacto de Bolsa Única, en su artículo 23.4".

En concreto, en dicho punto se recoge que "el listado de personas candidatas se publicará en un plazo de cuatro meses, con un máximo de cinco meses en situaciones excepcionales, debidamente acreditadas para su admisión por la Unidad Central de Gestión, desde la finalización del plazo de aporte de documentación".

Según Satse, "en la mayoría de las ocasiones, como ocurre actualmente con la categoría de Enfermera especialista en Enfermería Obstétrico Ginecológica, no se cumplen con dichos plazos".

Otro de los "problemas" que se han detectado, según manifiesta el Satse, es que hay "muchos méritos que no han sido valorados por el SAS y que han sido calificados como 'N8' --"mérito no ajustado a convocatoria"--, usando este módulo como cajón de sastre en el que no se justifica en ningún caso la invalidación del mérito en cuestión".

Además, el Satse asegura que, "en gran medida, esta situación de caos ha sido también provocada por la falta de personal que existe en las comisiones de valoración", y al respecto ha subrayado que en los últimos años ha estado reclamando al SAS "que dote del personal suficiente a estas comisiones para cumplir con los plazos recogidos en el Pacto de Bolsa, y no suscite así el cúmulo de errores que se ha generado en esta ocasión en la baremación de los candidatos o el retraso habitual que se suele producir en la publicación de estos listados, y que da lugar a esta serie de errores que tantos perjuicios provoca entre los profesionales afectados".

Por su parte, el Sindicato de Enfermería recuerda a sus afiliados que disponen de un plazo de diez días para formular las alegaciones pertinentes contra este listado provisional, cuyo plazo es del 21 de mayo al 3 de junio de 2019, ambos inclusive, al igual que "pone a su disposición las herramientas necesarias para poder realizarlas".