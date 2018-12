Satse critica que el SAS lanza ofertas específicas de matrona mientras "tiene sin actualizar la Bolsa desde 2016"

Publicado 07/12/2018 17:34:57 CET

SEVILLA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse en Andalucía ha criticado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) esté lanzando convocatorias específicas para contratar matronas en varios centros hospitalarios andaluces con las que cubrir las próximas navidades "mientras mantiene la Bolsa de Empleo sin actualizar desde el año 2016".

Así, Satse ha indicado en un comunicado que el SAS ha lanzado en los últimos días ofertas específicas para contratar a 19 matronas en los hospitales universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla para cubrir las vacaciones navideñas, "en las que reconoce que recurre a esta fórmula ante la inexistencia de candidatos en situación de disponible en la bolsa específica de contratación". Sin embargo, según asegura el sindicato, "no serán los únicos hospitales andaluces donde se emplee esta vía de contratación".

Para Satse "no tiene sentido que el SAS justifique la provisión de estas plazas de matrona mediante ofertas específicas en que no hay profesionales disponibles cuando no ha publicado ni siquiera los listados provisionales con los méritos actualizados de la Bolsa Única de Empleo, sino que siguen vigentes los correspondientes a 2016".

El sindicato de enfermería ha asegurado que viene trasladando a la Dirección General de Profesionales del SAS "el malestar de miles de profesionales por el retraso en la publicación de las listas", considerando que "no se puede consentir que el SAS recurra a las convocatorias específicas para hacer las contrataciones de matronas sino que tiene que hacerlo a través de la Bolsa".

Por este motivo, Satse Andalucía ha dado traslado a su asesoría jurídica para que estudie la posible adopción de medidas legales. Además, el sindicato está investigando "si se están cerrando contrataciones vía currículum, lo que se situaría al margen de la ley".

Igualmente, ha señalado que se reserva la convocatoria de movilizaciones para "exigir celeridad en la actualización del listado", ya que califica de "impresentable que se utilice la vía de las convocatorias específicas sin tener el listado actualizado".

El sindicato de enfermería ha lamentado "el perjuicio que ocasiona a los profesionales que han pasado el corte anual", fijado el 31 de octubre, "sin conocer si los méritos presentados en los distintos apartados del baremo (Experiencia No SAS, Formación y Otros méritos) son o no validados por las comisiones de valoración".

Por ello, ha recordado a la Administración sanitaria que "está incumpliendo su propia normativa", ya que la Resolución de 22 de septiembre de 2017 de la Dirección General de Profesionales del SAS por la que se dispone la aprobación y publicación del texto refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud, recoge en su artículo 23.4 que "el listado de personas candidatas se publicará en un plazo de cuatro meses, con un máximo de cinco meses en situaciones excepcionales, debidamente acreditadas para su admisión por la Unidad Central de Gestión, desde la finalización del plazo de aporte de documentación".

A juicio de Satse, la Bolsa Única de Empleo es "la mejor herramienta para garantizar que la contratación en el SAS se realice siguiendo los principios de transparencia, igualdad, méritos y capacidad" pero, para cumplir con su finalidad, la Administración sanitaria debe adoptar las medidas para agilizar la publicación de los listados de aspirantes actualizados, dotando si fuese necesario a los tribunales de mayores recursos materiales y humanos, ha concluido el sindicato.