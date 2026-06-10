Satse, CSIF, CCOO y UGT piden que no se modifique "la esencia" del Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco firmado

Médicos y facultativos durante una concentración. Imagen de archivo - Alberto Ortega - Europa Press

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos firmantes (Satse, CSIF, CCOO y UGT ) del Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco (Aplem) han pedido en una carta dirigida a las Consejerías de Sanidad que "los acuerdos y recomendaciones que se pudieran adoptar en la próxima reunión del Consejo Interterritorial no deben modificar ni alterar la esencia de Anteproyecto de Ley negociado ni referirse exclusivamente a un colectivo concreto, amenazando en caso contrario con convocar un calendario de huelgas".

Según ha informado el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en una nota, en el escrito, los cuatro sindicatos han expresado su preocupación por la convocatoria de una reunión del Consejo Interterritorial con la finalidad de "abordar monográficamente las reivindicaciones de las organizaciones médicas". Asimismo, se han opuesto a que se establezcan "unidades electorales diferenciadas y exclusivas para un solo colectivo" y mucho menos "mesas sectoriales propias de un solo colectivo".

Además, han exigido que "cualquier modificación de la jornada laboral del personal medico deberá ser fruto, en todo caso, de la negociación en las propias mesas sectoriales", mostrando su oposición a cualquier "negociación diferenciada por colectivos concretos". Por tanto, la pretensión de estas organizaciones de arrogarse en exclusiva la legitimidad negociadora en materia sanitaria "carece de fundamento".

Así, "la Administración tiene el deber de negociar con el Comité de Huelga Nacional, del que forma parte el SMA", han expuesto. Asimismo, "resulta profundamente perturbador que estas organizaciones sindicales se movilicen no en demanda de mejoras para los colectivos a los que representan, sino para oponerse a nuestras reivindicaciones y a que el Ministerio o las Consejerías las aborden y negocien directamente con nosotros".

Por su parte, estos sindicatos defienden una estructura de negociación que "les beneficia y que ha llevado a nuestro colectivo a una situación de precariedad laboral insoportable". No obstante, "no es la primera vez que estos sindicatos se oponen públicamente a que el Ministerio o las Consejerías aborden de manera específica nuestra situación o dialoguen directamente con nosotros", han asegurado.

En este sentido, han indicado que "a raíz de nuestras primeras manifestaciones de rechazo del Aplem, el 17 de febrero de 2025 exigieron "que la negociación se desarrolle exclusivamente en el ámbito de negociación y rechazaron el ruido producido por sindicatos que no estén legitimados en mesa de negociación del ámbito".

Igualmente, el 6 de junio de ese mismo año, exigían al Ministerio de Sanidad que la negociación del Estatuto Marco se lleve a cabo exclusivamente en el ámbito correspondiente y con las organizaciones sindicales legítimamente representadas, sin la participación de actores ajenos a dicho marco. El 4 de diciembre, anunciaban una huelga contra el Ministerio por "mantener y alimentar una negociación paralela con otras organizaciones fuera del ámbito de negociación".

Sin embargo, atendiendo sus demandas, el 17 de diciembre, el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, manifestó al comité de huelga de CESM y SMA que "no iba a mantener dos mesas de negociación paralelas y cortó todo diálogo con nuestras organizaciones". La causa fundamental de la actual crisis de la sanidad pública es la huída de médicos, motivada por unas condiciones de trabajo "insoportables".

Por último, han subrayado que "es urgente emprender una reforma radical del actual modelo negociador que dé voz a nuestro colectivo y aborde las mejoras salariales y laborales que requerimos". De lo contrario, "estamos abocados a una desaparición de la sanidad pública tal y como la conocemos", han concluido.