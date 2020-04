Satse exige extremar los controles tras retirar el SAS otro modelo de mascarillas ""defectuosas"

Señala que el SAS ha notificado la retirada del modelo INUAN KN95 al "no cumplir" como FFP2 y que "procede de una donación particular"

SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía ha vuelto a insistir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que es fundamental extremar los controles para verificar la efectividad de los equipos de protección antes de distribuirlo entre los profesionales, independientemente de su procedencia. Satse ha realizado esta reclamación, que ya presentó en Mesa Sectorial de Sanidad, tras "notificar este jueves el SAS la retirada de un nuevo modelo de mascarillas, las terceras esta semana, por no cumplir con garantías de protección como FFP2".

En concreto, según consta en el informe del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), se ha detectado que el modelo INUAN KN95, no cumple como FFP2. Estas mascarillas, indica Satse en un comunicado según la información remitida por el SAS a las organizaciones sindicales "no han sido proporcionadas por la Subdirección de Compras ni por las Centrales de compras provinciales, siendo una donación particular directamente a los trabajadores".

Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería ha vuelto a reclamar que, "de forma inmediata" se identifique a los trabajadores que han utilizado dichas mascarillas para determinar su aislamiento preventivo hasta que se les realice el correspondiente test diagnóstico para determinar si se han contagiado de Covid-19.

Satse ha recordado a la Administración sanitaria andaluza que "es suya la responsabilidad de surtir a los profesionales de los materiales adecuados y correctamente verificados, independientemente de su procedencia, en este caso de una donación". Igualmente ha recomendado a los profesionales que "no acepten material donado si no ha sido previamente comprobado por las unidades de preventiva".

De hecho, Satse asegura que tras sus quejas en Mesa Sectorial, el SAS "se ha comprometido a analizar muestras de todos los materiales antes de entregarlos a los profesionales, aunque formen parte del listado aprobado por CNMP, no sólo los que presenten dudas en sus indicaciones o una documentación incorrecta".

Satse recuerda que se trata del tercer tipo de mascarillas retiradas por el SAS en la misma semana, tras detectar problemas el pasado martes con los modelos Elite Respitator Eb09.049 y KN95 Mask (Purvigor), que se suman a las Garry Galaxy que tuvieran también que retirarse hace ya dos semanas.

"Los profesionales están absolutamente indignados, frustrados y desconcertados, es tal la inseguridad y el estrés que esto genera, que el personal a estas alturas ya no puede más, cada día surge algo nuevo", asevera el Sindicato de Enfermería, que señala que los profesionales "se sienten abandonados a su suerte por las distintas administraciones".

Para Satse "no es suficiente ordenar la retirada y hacer pruebas una y otra vez, deben existir diligencia a la hora de verificar la eficacia de los materiales de protección porque los continuos errores en las decisiones y acciones de las distintas administraciones está multiplicando el riesgo de contagio de los profesionales".

De hecho, recuerda que en Andalucía "de los 13.688 casos de Covid-19 confirmados a 29 de abril, 3.861 son profesionales sanitarios, 2.891 de centros sanitarios y 970 de centros socio sanitarios, siendo además la categoría de enfermería la más afectada con 802 casos". Por provincias, Almería registra 122 casos de sanitarios contagiados, 287 en Cádiz, 416 en Córdoba, 953 en Granada, 113 en Huelva, 394 en Jaén, 826 en Málaga y 750 en Sevilla.