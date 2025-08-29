Satse lamenta las últimas agresiones a sanitarios y recrimina a la Junta su "desastrosa" gestión en el SAS

Archivo - Imagen de archivo de enfermeros y fisioterapeutas en una concentración. - SATSE - Archivo

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería en Andalucía (Satse) ha recriminado "con contundencia" las nuevas agresiones que se han producido esta semana contra profesionales sanitarios de las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva y ha asegurado que "están siendo usados como chivos expiatorios de una desastrosa gestión sanitaria".

El sindicato ha señalado en una nota que estos hechos "no son una excepción provocada por la grave saturación que sufren los centros sanitarios en verano", sino que es "el triste reflejo de un sistema colapsado, con plantillas insuficientes y carencia de medios", en el que, a su juicio, los profesionales están siendo "sacrificados en el altar de una gestión irresponsable".

Por ello, Satse ha criticado que los profesionales sanitarios acuden a sus puestos de trabajo "sabiendo que pueden salir lesionados, humillados o traumatizados" mientras el Gobierno andaluz, ha asegurado, "sigue mirando hacia otro lado, celebrando supuestos logros con cifras maquilladas e inaugurando centros con más ruido mediático que soluciones".

Además, el sindicato ha afeado a la Junta de Andalucía destinar más de 500 millones de euros "de todos los andaluces" a clínicas privadas "en vez de tratar de mejorar la sanidad pública, las condiciones laborales de los profesionales" y tratar, por lo tanto, "de frenar la lacra de las agresiones".

Asimismo, la organización sindical ha alertado de que el sistema sanitario público andaluz es "una bomba de relojería" y de que, "si no se actúa con medidas urgentes y reales, las agresiones a profesionales sanitarios no solo continuarán, sino que se multiplicarán".

"Es inadmisible que enfermeros, fisioterapeutas y otros profesionales tengan que pagar con su integridad física y emocional los errores de la política sanitaria ni dar la cara siempre para que se la partan", ha expuesto.

Por este motivo, Satse ha reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que reactive el Observatorio de Agresiones a Profesionales, un proyecto que, según ha apuntado, "sigue paralizado por voluntad política". Además, ha exigido la "implantación inmediata de medidas de seguridad reales", como la presencia policial en centros de alta conflictividad, sistemas de alarma, cámaras de videovigilancia y protocolos activos de intervención.

Finalmente, el sindicato ha insistido en la necesidad de aplicar "sanciones ejemplares" a quienes agredan a personal sanitario, "sin impunidad ni permisividad". También ha advertido de que, "sin un cambio de rumbo urgente, las agresiones continuarán, poniendo en riesgo tanto la seguridad del personal como la calidad de la asistencia a la ciudadanía".