Satse pide corregir "de forma urgente" la falta de especialistas de Enfermería y el SAS recuerda la oferta de 849 plazas

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse en Andalucía ha expresado este jueves su "máxima preocupación" por la situación actual de las especialidades de Enfermería en la comunidad y ha exigido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que corrija "de forma urgente" este déficit. Así lo ha plasmado el sindicato en un escrito remitido a la Consejería de Salud en el que se refiere a un reciente informe del Ministerio de Sanidad sobre la necesidad y distribución de enfermeras especialistas en España.

Según este documento, del que ha informado la central sindical en una nota, "Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma con menor desarrollo de las especialidades de Enfermería de todo el territorio nacional". Por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), éste ha recordado a preguntas de Europa Press que los centros sanitarios tienen incorporadas las categorías profesionales estatutarias de enfermero especialista con varias especialidades tales como Enfermería obstétrico-ginecológica (matrón/a), Enfermería de salud mental, Enfermería del trabajo, Enfermería familiar y comunitaria, "y se trabaja en la Enfermería pediátrica".

"Si hablamos de evolución de efectivos, ha crecido el número de enfermeras especialistas que trabajan en el SAS desde los 1.053 de 2018 a las 1.956 que hay actualmente, casi un 86% más", según las cifras ofrecidas por la Junta. Por otro lado, ha recordado que en la oferta de empleo público que "se está desarrollando" se han convocado 846 plazas para estas especialidades.

Desde Satse se apunta que "en el informe del Ministerio de Sanidad se evidencia la ausencia total de reconocimiento de las especialidades de Enfermería pediátrica y geriátrica, a pesar de que existen profesionales formados que ya desempeñan sus funciones en unidades hospitalarias y en cupos de Atención Primaria pediátrica, sin contar con el reconocimiento formal ni retributivo correspondiente".

También se refleja, según el sindicato, una "infrarrepresentación alarmante" de enfermeras especialistas en Atención Primaria, con sólo un 3,5% del personal en esta categoría, "muy por debajo" de la media nacional (10,3%) y de comunidades como Cataluña, que alcanza el 29,8%. En el ámbito hospitalario, Andalucía ocupa el puesto catorce de diecisiete comunidades autónomas, con un 4,6% de enfermeras especialistas frente al 5,6% de media estatal. Además, la ratio de enfermeras especialistas por cada 1.000 habitantes en Andalucía es de 0,19, cifra muy inferior a la media nacional, que se sitúa en 0,30.

También se refiere Satse en el escrito remitido a la Consejería de Salud a las "reiteradas quejas" de las enfermeras ya especialistas en Salud Mental, Enfermería del Trabajo, Matronas y Enfermería Familiar y Comunitaria que denuncian la falta de plantillas adecuadas y el incumplimiento en el reconocimiento retributivo de su formación, experiencia y responsabilidad asistencial.

Estos datos, según Satse, "confirman" que "existe un grave déficit en la implantación, reconocimiento y valoración de las enfermeras especialistas en el SAS lo que repercute directamente en la calidad y equidad de la asistencia sanitaria que se presta a la ciudadanía".