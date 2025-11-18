Satse pide reforzar las plantillas y la inversión sanitaria en su comparecencia sobre el Presupuesto andaluz 2026

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato de Enfermería (Satse) en Andalucía, José Sánchez Gámez, ha comparecido ante la Comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social del Parlamento andaluz, en el marco de la ronda de agentes sociales que analizan el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026, en la que ha reclamado más inversión sanitaria y refuerzo de las plantillas.

Según ha detallado el sindicato en una nota, en su intervención, Sánchez ha agradecido la oportunidad de trasladar la visión del sindicato y ha concretado que habla "en nombre de miles de profesionales que sostienen la sanidad andaluza que trabajan con humanidad incluso cuando los recursos no acompañan".

Asimismo, el responsable sindical ha valorado el incremento del presupuesto sanitario, que alcanza los 16.265 millones de euros, un 6,6% más que en 2025, pero ha advertido que este esfuerzo "sigue siendo insuficiente para situar a Andalucía en los niveles de inversión que requieren sus ocho millones y medio de ciudadanos".

Según Satse, el gasto por habitante será de 1.883 euros, "muy por debajo" de comunidades como Asturias, País Vasco o Navarra, que superan esa cifra en más de un 25%. Por su parte, el secretario general ha subrayado que "detrás de ese número hay mayores que esperan una cama, mujeres que necesitan una matrona y pacientes que no pueden aguardar semanas".

En este sentido, ha recriminado que el presupuesto "no aborda desafíos estructurales" como la falta de profesionales, la precariedad laboral y la sobrecarga crónica, especialmente en Atención Primaria, que "sigue sin el impulso real y verificable que se prometió".

Al hilo, Satse ha estimado que, aunque se dan pasos "en la línea correcta" con el incremento de plantilla aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno, la sanidad andaluza "sigue necesitando más de 8.000 enfermeras, 1.200 matronas y 6.000 fisioterapeutas para alcanzar los estándares nacionales e internacionales".

Por estos motivos, el sindicato ha exigido la Cámara "una apuesta decidida por la sanidad pública" y ha presentado cinco demandas concretas, como es el incremento progresivo del presupuesto sanitario hasta alcanzar, como mínimo, el gasto por habitante de comunidades comparables, como Extremadura --2.259 euros frente a los 1.883 previstos para la comunidad andaluza--, una financiación "suficiente para cumplir compromisos pendientes en Atención Primaria, Carrera Profesional y mejoras laborales, la creación y estabilización de plantillas estructurales en todos los ámbitos asistenciales", así como un modelo de recursos humanos que "pongan fin a la precariedad" y que garanticen la retención del talento y destinar el 25% del presupuesto sanitario a Atención Primaria "de forma real y verificable".

Finalmente, el secretario general ha considerado que "invertir en salud no es un gasto, es una decisión estratégica que mejora la calidad de vida y sostiene la cohesión social", y ha sostenido que "Andalucía no puede conformarse", puesto que "cada euro que falta se nota en una sala de espera, en una herida que tarda más en curar y en una familia que busca respuestas".