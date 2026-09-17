Satse pide al SAS que aplique el nuevo permiso por Fenómenos Metereológicos Adversos al personal sanitario

Imagen de archivo de un árbol caído durante el pasado temporal. - SATSE

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse en Andalucía ha pedido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que reconozca y aplique de manera efectiva el nuevo permiso laboral vinculado a los Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) "para que el personal pueda contar con todas las garantías en situaciones de riesgo".

Según ha subrayado el sindicato en una nota de prensa, la lluvia y las tormentas "han irrumpido ya en Andalucía" y se ha activado el aviso naranja en Almería y el amarillo en Córdoba, Granada, Jaén y Málaga; sin embargo, los profesionales sanitarios del SAS "no disponen de los mismos derechos ante estas condiciones meteorológicas que sí se recogen en el Estatuto de los Trabajadores desde 2024".

De esta manera, esta semana, Satse ha presentado en la Mesa de Prevención de Riesgos Laborales del SAS una petición formal para que se reconozca este derecho. Durante la Mesa, el sindicato de enfermería ha enmarcado que se trata de un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores desde 2024 y ha trasladado la necesidad de reconocer expresamente el derecho al permiso retribuido por FMA en el Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias del SAS, así como establecer "un procedimiento claro" para que el personal pueda comunicar la imposibilidad de desplazamiento y acogerse al permiso sin perjuicio de sus derechos.

El sindicato también ha reclamado que se garantice que, cuando sea posible el trabajo a distancia en condiciones de FMA, se faciliten los medios y herramientas necesarios, tal como exige la normativa.

Con esta petición, Satse pretende que el personal del SAS cuente con seguridad jurídica y operativa cuando se produzcan fenómenos meteorológicos adversos o situaciones de riesgo que impidan el desplazamiento seguro al centro de trabajo.

Además, tiene el objetivo de coordinar este permiso con los planes de emergencia y evacuación y con los canales de comunicación interna en situaciones de riesgo grave e inminente, asegurando así la protección de los trabajadores sanitarios en Andalucía.