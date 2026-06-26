Satse valora positivamente el anuncio del consejero de Sanidad de una ley específica sobre las agresiones a sanitarios

Imagen de archivo del consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. - Ángel Díaz - Europa Press

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía ha valorado positivamente el anuncio del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, de que la primera medida legislativa de la nueva legislatura será una ley específica sobre las agresiones a sanitarios. Así lo ha comunicado en el Pleno celebrado del Observatorio de Agresiones a Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Según ha informado Satse Andalucía en una nota, el sindicato se congratula de esta noticia que espera que sea una realidad, pues "así lo lleva demandando esta organización desde el 2023", año desde el que se lleva reclamando "insistentemente" al Servicio Andaluz de Salud (SAS) el incremento de medidas preventivas y disuasorias urgentes ante "el aumento de los episodios violentos contra profesionales de la Sanidad Pública".

Asimismo, Satse ha puntualizado que "es completamente primordial que se ejecute de una vez una ley específica al respecto, en la que además se reconozca al personal sanitario como autoridad pública, así como un planteamiento de un régimen sancionador administrativo en el SAS independiente de la vía judicial".

Además, "no hay que olvidar que el repunte de la conflictividad en los centros sanitarios durante el periodo estival se está convirtiendo en habitual, derivadas en muchos casos, de la insatisfacción de los usuarios con la atención recibida, responsabilizando a los profesionales de las carencias del sistema".

Por otro lado, el Sindicato ha subrayado que, aunque nada puede justificar una agresión, el aumento de la presión asistencial tanto en Atención Primaria como en hospitales está provocando un incremento de estos episodios, siendo los enfermeros "los principales afectados", al ser habitualmente el primer contacto con los pacientes.

SANCIONES ECONÓMICAS

Ante esta situación, Satse ha insistido en que, además de reforzar las medidas preventivas, "es imprescindible avanzar en el ámbito normativo". Como ejemplo, el pasado 20 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 2/2026 de la Región de Murcia, que establece un régimen detallado de infracciones y sanciones administrativas frente a las agresiones en el ámbito sanitario, que abarca desde insultos o amenazas hasta agresiones físicas.

En concreto, tal y como detalla la organización sindical, esta normativa tipifica las conductas en leves, graves y muy graves y fija sanciones económicas que, tal y como ha expresado el consejero en funciones, "podrían alcanzar en Andalucía hasta los 60.000 euros".

Por ello, el Sindicato de Enfermería ha considerado "fundamental" que el próximo Ejecutivo andaluz cumpla con lo anunciado por el consejero y culmine la aprobación de una ley que "consolide un régimen sancionador claro, garantista y plenamente aplicable, que permita actuar frente a cualquier agresión, incluso cuando no tenga encaje penal".

Tal y como contempla la normativa murciana, muchas conductas violentas "no constituyen delito, pero requieren una respuesta firme para evitar la impunidad". Mientras tanto, Satse ha reclamado al SAS que refuerce de forma "inmediata" todas las medidas preventivas y de protección, especialmente en verano, cuando "se incrementa la presión asistencial" y, con ella, el "riesgo de conflictos".

Por último, el sindicato ha concluido que las agresiones a profesionales sanitarios "no solo afectan a su integridad física y psicológica, sino que también deterioran la calidad asistencial y el funcionamiento del sistema sanitario", por lo que insiste en la necesidad de actuar de forma "urgente" a corto plazo y de "garantizar una solución estructural mediante una ley en la próxima legislatura".