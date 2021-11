Save the Children: El 23% de menores víctimas de violencia de género con medidas de protección son andaluzas

Archivo - Recursos Fotográficos Para El Informe De Save The Children Sobre La Violencia De Genero En Adolescentes ‘No Volverá A Ocurrir'

SEVILLA, 24 Nov.

Save the Children advierte este miércoles que el 23% del total de las menores víctimas de violencia de género con medida de protección son andaluzas, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que señalan que en 2020 se registraron 118 chicas en Andalucía, mientras que en España fueron 514.

Las menores andaluzas de 18 años representan el 1,7% de las mujeres de todas las edades con orden de protección o medidas cautelares por violencia de género en Andalucía (6.813), mientras que España son el 1,8% de un total de 29.215 mujeres de todas las edades en tales situaciones, según detalla la Save the Children en un comunicado.

Además, según datos del INE, desde 2013 a 2020, ocho menores de edad fueron asesinados en Andalucía por violencia de género contra su madre (37 en España). Del total de las ocho víctimas mortales por violencia de género entre 2003 y 2020 en Andalucía, siete eran hijos biológicos del presunto agresor y ocho vivían con su madre y con el presunto agresor. Solo en uno de los casos se habían realizado denuncias previas por maltrato y tres de los supuestos agresores se suicidaron.

Save the Children, en su informe 'No es Amor', han asegurado que la violencia de género se encuentra "totalmente instaurada" entre las mujeres más jóvenes y adolescentes, tanto entre sus propias relaciones como en las que existen entre jóvenes y adultas. Sin embargo, desde la ONG han lamentado que "esta violencia sigue en gran medida oculta e inviabilizada en los datos, campañas y actividades de sensibilización".

En España, solo el 21,7% de las mujeres víctimas violencia de género ha denunciado, según la Macroencuesta de 2019 sobre violencia de género. En el caso de las adolescentes, la organización ha considerado que el número de denuncias "podría ser menor", puesto que "no hay registros específicos" en dicha encuesta.

Ante esta situación, Save the Children ha insistido en la necesidad de que los adolescentes "sean identificados como colectivo específico en los estudios y las encuestas realizadas por los organismos oficiales para conocer la magnitud del problema".

El director en funciones de la ONG en Andalucía, Javier Cabrera, ha señalado que, además de la invisibilidad de los datos, "las adolescentes que sufren violencia de género encuentran barreras para acceder a servicios de atención integral especializada que aúnen tanto la perspectiva de infancia como la de género". "Si queremos prevenir este tipo de violencia, debemos repensar los roles y estereotipos de género, así como mitos y verdades sobre las relaciones", ha apostillado.

Save the Children ha insistido en la necesidad de desterrar la idea de que "la violencia de género solo le pasa a las mujeres mayores" en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre.

Desde la Organización han avisado que al no estar en el foco de las campañas de sensibilización contra la violencia de género, las adolescentes no se identifican como víctimas. "Desconocen que controlar el móvil, que les hagan comentarios acerca de la ropa o con quién salen de fiesta sean conductas de violencia de género, a veces incluso lo entienden como un gesto de amor", ha indicado Cabrera. La construcción de estos modelos amorosos o de relaciones basadas en la desigualdad y en mitos sobre el amor dificultan identificar los comportamientos agresivos, especialmente aquellos que no acaban en una violencia física, sino de control.

También se suman factores propios de las relaciones en esta franja de edad, como la intensidad de la primera relación amorosa, la creencia de que ese primer amor será el único y el verdadero, la influencia de la pornografía --el 47,4% de los adolescentes que ha visto contenido pornográfico ha llevado alguna escena a la práctica y no siempre con consentimiento previo, según el informe de Save the Children Desinformación Sexual-- y las redes sociales, que tienen un peso "importantísimo" y funcionan como una herramienta de "celos, control, chantajes y humillaciones".

Cristina, una de las adolescentes que participa en el Programa de Participación Infantil y Juvenil que Save the Children lleva a cabo en el distrito sevillano de Tres Barrios-Amate, ha manifestado que "no es amor que tu pareja te esté diciendo lo que tengas que hacer, que no puedas salir, por ejemplo".

Save the Children también ha apuntado que el 6,2% de las adolescentes de 16 y 17 años han sufrido violencia física por parte de parejas o exparejas, el 6,5% violencia sexual, el 16,7% violencia emocional y el 24,9% violencia psicológica o de control, según la Macroencuesta de 2019, que solo recoge información a partir de los 16 años.

LEY DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA FRENTE A LA VIOLENCIA

Save the Children ha pedido que esta problemática se aborde desde las actuales herramientas legales con las que se cuenta, teniendo como principal la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada este año.

Desde la ONG han defendido que la también reciente aprobación de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía "es la oportunidad para ser el marco normativo donde asentar el desarrollo de las disposiciones previstas en la mencionada Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia contra la violencia, donde poder dotar de medidas de prevención, detección y atención integral a las niñas y adolescentes víctimas de violencia de género en el territorio".

"Necesitamos que la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia despliegue todas sus medidas a todos los niveles administrativos", ha subrayado Cabrera, incidiendo en que esta ley, "que nos ha situado a la cabeza a nivel mundial en legislación de protección a la infancia, no puede convertirse en papel mojado". "Para ello, se debe elaborar ya la Estrategia de Erradicación de Violencia contra la Infancia, que pueda dotar de medidas de prevención, la detención temprana y la atención integral", ha concluido.