El saxofonista Kenny Garrett abre este viernes el XVII Festival Internacional Jazz en el Lago de Atarfe

Publicado 05/07/2018 16:27:53 CET

ATARFE (GRANADA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El músico Kenny Garrett, considerado el más importante saxofonista alto de su generación, será el encargado de inaugurar este viernes la XVII edición del Festival Internacional Jazz en el Lago que organiza el Ayuntamiento de Atarfe (Granada) en el paraje natural de la Ermita de los Tres Juanes, a casi mil metros de altitud.

Kenny Garrett se presenta en Atarfe acompañado de su quinteto habitual de músicos para sus giras en directo. Aventajado alumno de Miles Dives y miembro en el pasado de la Orquesta de Duke Ellington, aporta un sonido vigoroso y melódico a su música que lo ha situado entre los saxofonistas más notables de su generación.

Atesora una trayectoria profesional de 30 años coronada de éxitos, entre ellos el Grammy al mejor álbum de jazz instrumental en 2010 por un disco en directo junto a Corea, McLaughlin, Christian McBride y Vinnie Colaiuta.

En las dos últimas décadas ha evolucionado como compositor y líder de su propia banda. Su último trabajo es el disco que lleva por título 'Do your dance'.

El programa del viernes se cerrará con la actuación de The Jump Club, una banda granadina integrada por antiguos miembros de Potato Head Jazz Band con amplia trayectoria en la escena del jazz y entusiastas del swing, uno de los géneros musicales más populares que vivió su época dorada en los años '30.

EL PROGRAMA

La velada del sábado, 7 de julio, está protagonizada por el pianista de jazz, compositor y arreglista granadino Sergio Pamies, al que la crítica ha reconocido su talento para fusionar el lenguaje tradicional del jazz y el flamenco; y la cantante Claire Martin, una de las mejores vocalistas femeninas del jazz británico. La prestigiosa revista 'Jazz Times' situó a Claire Martin entre las 4 o 5 mejores vocalistas femeninas de jazz.

La artista británica cuenta con una carrera de más de 30 años en la que destacan hitos como el de haber ganado los Jazz British Awards en siete ocasiones.

El pianista Sergio Pamies, acompañado de músicos con amplia experiencia musical, será el encargado de clausurar el Festival con la presentación de su último trabajo 'What Brought You Here?, un disco más jazzístico que los anteriores donde aparca su afición por el flamenco.

Al igual que en anteriores ediciones se hará entrega de los premios que el Festival otorga a músicos, locales o asociaciones que destacan por su constante labor de difusión del jazz.

En esta ocasión, las distinciones se han concedido al trompetista Julián Sánchez, a la Federación de Asociaciones de Jazz de Andalucía (AndaJazz) y al Bohemia Jazz Café.

En un intento de acercar el jazz al gran público, la organización del festival pone a la venta un abono para los dos días al precio de 20 euros. La entrada del viernes cuesta 14 y la del sábado, 10 euros.