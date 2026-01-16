Scalpers y Silbon inspiran a más de 500 escolares en la IX edición de 'I'm Growlaber' en Sevilla. - CESUR

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha celebrado este viernes en el Auditorio Cartuja de Sevilla el evento 'I'm Growlaber' que ha contado con Scalpers y Silbon y que han inspirado a más de 500 escolares en su novena edición.

Según ha informado Cesur en una nota, la jornada ha reunido presencialmente a más de 500 de alumnos y otros tantos en streaming de cuarto de ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP)de centros públicos, privados y concertados de Andalucía Occidental, Extremadura, Ceuta y Melilla. La sesión ha contado con dos de los empresarios "más influyentes" del panorama nacional actual. Por un lado, el cofundador-presidente de Scalpers y consejero de Cesur, Borja Vázquez; y, por otro, el CEO de Silbon, Pablo López.

El debate ha sido moderado por la adjunta a la Dirección General de Cesur, Carlota García-Jarana. Durante la sesión, el cofundador-presidente de Scalpers y consejero de Cesur ha aportado una visión "realista" y "práctica" de lo que conlleva emprender, haciendo hincapié en que "lo importante no es la idea sino la ejecución". Además, ha destacado que "la clave está en no dejar de intentarlo una y otra vez con perseverancia e intensidad aunque las fuerzas no siempre acompañen".

Asimismo, Vázquez --que cofundó la compañía en 2007-- lidera actualmente a más de 1.800 empleados y cuenta con una facturación que superó los 220 millones de euros en 2024.

En esta línea, el empresario ha afirmado que "emprender es una cuestión de actitud, de superación diaria y de toma de decisiones sin postureo". Además, ha subrayado la importancia de la digitalización y la omnicanalidad, destacando que el canal digital representa más del 25% de sus ventas, así como la flexibilidad y adaptación constante al mercado". Así, han creado las líneas de mujer y niños, y han consolidado su presencia en mercados como Portugal, México y Chile "bajo una estrategia de crecimiento responsable".

Por su parte, Pablo López ha desgranado cómo Silbon nació en Córdoba en 2009 a partir de la inquietud de dos jóvenes que detectaron un nicho de mercado en la moda masculina. López ha explicado cómo la firma ha pasado de ser "un proyecto que nace de la nada y sin recursos a una compañía en plena expansión internacional con 148 puntos de venta a nivel nacional e internacional, con presencia en países como Francia, Portugal, México o Estados Unidos".

Por otro lado, ha resaltado que "nuestra trayectoria se basa en la adaptación constante ya que empezamos con moda de hombre y en la actualidad abarcamos Woman, Kids, Home, e incluso líneas técnicas como High Golf". Asimismo, ha subrayado que el compromiso social y medioambiental (ESG) es un pilar fundamental de su modelo de negocio, reforzado por un equipo humano que es el "verdadero motor de la marca".

SEMBRAR EL EMPRENDIMIENTO EN LAS AULAS

La moderadora del encuentro ha resaltado la importancia de que los jóvenes tengan referentes "cercanos" y "reales", personas que les hablen "con claridad y sin rodeos". También ha señalado que "acercar el mundo empresarial a los jóvenes es un objetivo prioritario para Cesur, una labor que llevan desarrollando junto a sus socios desde hace nueve años".

En este sentido, ha apuntado a que "queremos que los alumnos vean el emprendimiento como una opción real y natural para su futuro profesional, no como algo lejano o inalcanzable". Además, ha subrayado que "escuchar cómo se construye una multinacional desde el sur de España es el mejor ejemplo para inspirarlos a dar ese paso".

De este modo, 'I'm Growlaber' ha alcanzado nueve ediciones y ha repetido formato con sesiones para Andalucía Oriental, por un lado, y Andalucía Occidental, Extremadura y Ceuta,por el otro. En total, esta edición ha superado los 900 alumnos de 34 centros educativos.

En contexto, en esta sesión, Cesur ha puesto en valor que "los alumnos han podido hablar de tú a tú y compartir sus inquietudes con dos empresarios referentes, cercanos, accesibles y dispuestos a ayudar con su experiencia y ejemplo".

En definitiva, "un conocimiento que cada alumno integra en su formación académica para inspirar sus propios proyectos del concurso", ha concluido.

SOBRE I'M GROWLABER

I'm Growlaber es una iniciativa promovida por Cesur que se articula en torno a un concurso en el que los participantes deben desarrollar un proyecto encuadrado en dos temáticas: Ciencia y Tecnología y Economía y Empresa.

Durante cuatro meses, y contando con la ayuda de sus tutores y profesores, los alumnos, organizados en grupos, trabajan en los proyectos que presentan en una final ante un jurado especializado.

El proyecto se complementa con diferentes sesiones y conferencias impartidas por destacados empresarios y profesionales de distintas áreas como economía, matemáticas, emprendimiento o nuevas tecnologías.

Este proyecto cuenta con la colaboración de Grupo Cox, Davante, Grupo Martín Casillas, Fundación Cajasol y la Universidad Alfonso X el Sabio, así como el apoyo de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno COVAP, Glovo, Acesur, Insur, Scalpers y Green Shark.