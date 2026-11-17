Archivo - Los secretos - 1001 MÚSICAS-CAIXABANK. - Archivo

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Secretos son la primera confirmación de la séptima edición de 1001 Músicas-CaixaBank con una cita que se celebrará el próximo 9 de septiembre de 2027 en el Palacio de los Córdova de Granada.

Las entradas estarán disponibles desde el próximo martes 24 de noviembre a las 12,00 horas en la Red Ticketmaster (web, FNAC y 932 514 228).

La formación madrileña recalará en la ciudad dentro de la gira de presentación de su nuevo trabajo discográfico, 'Nada es como antes', ofreciendo al público granadino la oportunidad de estrenar en directo las canciones con las que rompen un silencio discográfico de seis años, así como de ese repertorio atemporal que ya forma parte de la memoria colectiva del pop-rock nacional.

Con este primer anuncio, el ciclo impulsado por Proexa vuelve a trazar la hoja de ruta de una edición que visitará de nuevo los principales espacios escénicos y patrimoniales de Granada.

La programación se desplegará a lo largo de varios meses y, en breve irá incorporando nombres nacionales e internacionales de primer orden hasta dar forma a un cartel con personalidad propia.

Así, a pocas semanas de saber si Granada se convierte en Capital Europea de la Cultura, 1001 Músicas CaixaBank se reafirma como uno de los pilares decisivos en el apoyo a la candidatura y su difusión.

NUEVA GIRA

Tras dedicar el último año a la composición lejos de los escenarios, Los Secretos abre un nuevo capítulo con 'Nada es como antes', un disco que demuestra su madurez artística sin renunciar a las guitarras limpias, las armonías vocales y ese sello melódico inconfundible que ha definido su sonido durante décadas.

Con la mirada puesta en el presente, este trabajo nace de la inquietud de seguir escribiendo desde la verdad y la cercanía. Sus nuevas canciones vuelven a detenerse en las emociones, trasladando al escenario un directo íntimo, elegante y cargado de verdad que cobrará una dimensión única al aire libre, bajo el cielo del Palacio de los Córdova.