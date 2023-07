Sector del autobús prevé un aumento de ventas del 10% respecto al verano de 2022 y avisa de la "falta" de profesionales

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector andaluz del autobús prevé un verano con más demanda de viajes por carretera que el del año pasado, concretamente, desde el espera un 10% más de ventas respecto al periodo estival de 2022, todo ello a pesar del "complejo panorama" en el que se encuentran muchas empresas debido al déficit de vehículos y conductores profesionales.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra), Antonio Vázquez, ha señalado que este verano se está produciendo "una avalancha de turismo" que está favoreciendo a la industria, dando como resultado una primera quincena de julio "muy buena para el sector". A pesar de ello, el responsable de la organización ha manifestado que "durante esta última semana han bajado el número de ventas" debido en gran parte a que los usuarios se muestran reacios a "viajar en autobús debido a las altas temperaturas".

A su vez, Vázquez ha destacado que están encontrando "serios escollos" que "no están facilitando la actividad" de este servicio turístico. Uno de ellos es la falta de vehículos, provocado por la escasez de material necesario para su construcción. "No hay microchips, no hay chasis, los carroceros no tienen personal", han afirmado desde la federación, por lo que resulta "imposible" renovar estos activos a corto plazo ya que las entregas están estipuladas para finales de 2024. Este problema se solapa con el inconveniente de las carroceras, las cuales actualmente no dan a basto debido al cierre de un gran número de ellas durante la pandemia.

Al mismo tiempo, ha puesto de relieve la situación de los conductores. La industria adolece de estos profesionales en gran parte "por la edad media de los chóferes y la falta de gente joven" que pueda suponer un recambio generacional en el gremio. Esto se produce principalmente por el "alto costo que supone sacarse el carnet", y una vez que deciden sacarlo, "no hay examinadores disponibles, alargándose hasta seis meses o un año los plazos para el examen", según ha aseverado.

En este aspecto, ha remarcado que la asociación está sufragando esta inversión en algunos casos para que pueda haber más profesionales, ya que es "una pena que una empresa gaste 300.000 euros en un autocar y no tenga quien pueda conducirlo".

Vázquez ha lamentado la "falta de respuesta por parte de la administración", ya que a pesar de que se ha tratado la cuestión en varias ocasiones, "la situación sigue siendo la misma". El sector, ha resaltado, tiene "unas puntas de trabajo muy altas" necesitando más personal de lo habitual en ciertas épocas del año, por lo que han solicitado "la contratación de personas extranjeras que palien este déficit", pero siempre acaban encontrando obstáculos legislativos que impiden este tipo de incorporaciones.

VAZQUEZ SEÑALA QUE ESTE AÑO "NO HABRÁ DEMASIADAS RUTAS NUEVAS"

Por último, ha confirmado que este año "no se van a producir demasiadas rutas nuevas" para las localidades de interior, en gran parte por el efecto de las nuevas ayudas destinadas a los viajes en tren. El presidente ha subrayado que desde la organización siempre "se han mostrado en contra de los transportes gratuitos", considerando que lo realmente imprescindible es que se incremente el "número de servicios disponibles", lo que mejoraría las condiciones de los viajes.

En esta línea, Vázquez ha sostenido que el espejo "debería ser el modelo alemán", el cual consta de una única cuota mensual de 49 euros que permite usar de manera ilimitada cualquier tipo de transporte.