El sector del taxi convoca este martes paro parcial en Jaén en repulsa a la agresión sufrida por un compañero

Archivo - Una parada de taxi en Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector del taxi de Jaén llevará a cabo este martes un paro parcial en repulsa por la "agresión física" que sufrió un compañero en la madrugada de este domingo cuando realizaba un servicio.

Las asociaciones Gremial Provincial de Autotaxis de Jaén y Radio Taxi Jaén convocan la protesta, fijada entre las 11,00 y las 13,00 horas, periodo en el que no prestarán servicio. Además, prevén realizar "una marcha lenta" desde la calle Catalina Mir Real a la que están llamados los 127 taxis de la capital jiennense.

Así lo ha indicado este lunes a Europa Press el presidente de la Gremial, Luis Carlos García, quien ha explicado que la agresión se produjo el sábado por la noche, una jornada en la que "suele haber mucha demanda y, ahora, en Navidad, más".

El taxista, conductor de un vehículo adaptado, se dirigía a la céntrica parada de la calle Virgen de la Capilla con "un servicio que le había entrado por llamada telefónica para recoger a una persona con movilidad reducida".

Era "sobre la una y media de la mañana" y en la parada había "bastante gente", incluidos los agresores, que "le preguntan que a quién recoge". El taxista respondió "que va a recoger a una persona con movilidad reducida y que ellos no son", pero "se le encaran".

"Estas personas se ponen agresivas y se enganchan del espejo retrovisor para intentar arrancárselo, por lo que el compañero se baja para apartarlo. Y ahí fue cuando ya las cuatro personas o cinco que iban con esta persona se abalanzaron sobre él y tiene un piquete en la cabeza y un ojo morado de haberle pegado", ha explicado.

En ese momento pulsó "el botón del pánico" y acudieron "varios compañeros corriendo y la policía tardó también dos minutos porque había bastante policía en la calle". "Los identificaron y él realizó su servicio a esta persona con movilidad reducida", ha comentado García. Una vez que lo terminó, "se fue para urgencias" y ayer estuvo en la comisaría para "presentar la denuncia".

El presidente de la Gremial ha lamentado que, "por desgracia, que la gente te increpe por la noche cuando hay alta demanda se está convirtiendo en algo habitual" y "lo de este sábado por la noche pues ya ha sido el culmen".

De ahí que, con el paro de este martes, quieran expresar su apoyo al compañero y "decir basta" a este tipo de situaciones, además de reclamar a la ciudadanía respeto hacia quienes están trabajando para ofrecer un servicio.