El secuestro de Maracena, el crimen de las Gabias o el caso TG7 marcarán el inicio de año en los juzgados de Granada

GRANADA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secuestro exprés de la concejal socialista de Maracena Vanessa Romero, el doble asesinato de la mujer embarazada y su hijo de tres años en Las Gabias o la repetición del juicio por supuestas irregularidades en TG7 marcarán el inicio de este 2026 en los juzgados granadinos.

Ya este mes de enero está previsto que la exalcaldesa socialista de Maracena, Berta Linares, declare como investigada en el Juzgado de Instrucción 9 de Granada en una causa ajena al secuestro en la que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación y puesta en funcionamiento de una gasolinera en el municipio.

Su declaración, prevista para el próximo 29 de enero según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, se producirá después de que la Guardia Civil aportara a la causa un informe sobre su patrimonio y de que haya planteado la "idoneidad" de ampliar la investigación patrimonial al que fuera alcalde de Maracena durante la tramitación inicial del expediente, Noel López, primo de Berta Linares y actual diputado andaluz del PSOE.

Febrero será especialmente intenso en los tribunales granadinos. Del 4 al 6 de ese mes está previsto que se juzgue al secuestrador de la que fuera concejala socialista de Maracena Vanessa Romero el 21 de febrero de 2023, después de que presuntamente se subiera a su coche, le amenazara con una pistola simulada y acabara metiéndola en el maletero atada de pies y manos.

En ese momento el acusado era la pareja de la citada Berta Linares (PSOE), que aunque fue investigada quedó fuera del caso a lo largo de la instrucción y acabó dimitiendo como alcaldesa a raíz de todo este asunto.

La Fiscalía ha solicitado que la expareja de Berta Linares sea condenado a un total de ocho años de prisión por detención ilegal, lesiones físicas y psíquicas. En estos momentos se encuentra en libertad provisional a la espera del juicio.

La semana siguiente --del 16 al 19 de febrero-- se celebrará la vista oral, también en la Audiencia de Granada, contra el acusado de matar, en mayo de 2023, a su hermana embarazada de ocho meses y a su sobrino de 3 años en la vivienda en la que residían en Las Gabias.

Un caso en el que se ha apuntado a rencillas familiares por una herencia como posible móvil de los asesinatos y en el que la Fiscalía ha solicitado prisión permanente revisable para el acusado, que fue detenido apenas dos días después de los crímenes y permanece desde entonces en prisión provisional.

Para el 24 de febrero se ha fijado el inicio del nuevo juicio contra el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Juan Antonio Fuentes por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación por supuestas irregularidades en la contratación de servicios extraordinarios en la televisión municipal TG7.

Aunque la Audiencia de Granada le absolvió a finales de 2023, el TSJA estimó el recurso presentado por la Fiscalía y anuló el juicio y la posterior absolución de Fuentes, ordenando que se vuelvan a enjuiciar los hechos por un tribunal distinto por entender que en su momento no se no valoraron informes técnicos emitidos en la causa.

El mes de febrero acabará en lo judicial con la declaración de Juana Rivas y su hijo mayor como testigos en el proceso judicial que se sigue en el Tribunal Penal de Cagliari (Italia) por presuntos malos tratos de Francesco Arcuri hacia sus hijos. La declaración se ha fijado para el día 26.

ESCAPE ROOM, NAZARÍ Y MARCHELO

El caso de la mujer abrasada en el 'escape room' de Cájar en junio de 2022 tras ser rociada durante el juego con un líquido que llevaba gasolina también verá su desenlace este año.

El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada ha fijado para el 18 de marzo el juicio contra tres personas vinculadas a este negocio. La Fiscalía ha solicitado que sean condenados a dos años de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave y que indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima en cerca de dos millones de euros por las lesiones y daños sufridos.

También en 2026 se prevé que se celebre el juicio de la pieza separada del caso Nazarí conocida como expediente San Jerónimo contra la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto (PP) y otros tres ex altos cargos de su área.

Se les acusa de la concesión presuntamente irregular de la licencia de primera ocupación del residencial 'Ciudad de la luz', compuesto por 300 viviendas, garajes y trasteros. Ello para presuntamente "beneficiar" a un promotor y sus empresas. También está pendiente de desenlance la otra pieza separada del caso Nazarí que sigue abierta, la del expediente Mulhacén.

A la espera de la fecha de juicio se encuentra también una de las piezas separada del caso Marchelo, la que gira en torno a presuntas irregularidades en la tramitación y construcción de una gasolinera en Alhendín, después de que las defensas y las acusaciones no alcanzaran un acuerdo.

Por su parte, la causa contra el juez Manuel Piñar por la presunta comisión de un delito de odio por unos supuestos comentarios despectivos hacia colectivos de migrantes y minorías étnicas a través de Facebook ha llegado a la Audiencia de Granada para su enjuiciamiento.

El asunto ha recaído en la Sección Segunda, si bien el magistrado --ya jubilado-- ha recusado al tribunal y la causa está pendiente de que se resuelva sobre este asunto antes de que pueda señalarse la fecha del juicio, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales.