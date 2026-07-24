La segunda edición del Córdoba Live supera los 65.000 asistentes

Vista aérea del recinto del Córdoba Live. - CÓRDOBA LIVE

CÓRDOBA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de Córdoba Live ha reunido a más de 65.000 asistentes a lo largo de los diez espectáculos celebrados entre los meses de junio y julio de 2026, consolidando un proyecto que, en tan solo dos ediciones, se ha convertido en "una de las principales citas musicales de Andalucía y en un importante motor de atracción para la ciudad de Córdoba".

Así lo ha indicado la organización en una nota en la que ha detallado que durante esta edición han pasado por el escenario de Córdoba Live algunos de los artistas más destacados del panorama nacional e internacional, como Hombres G, Dani Martín, La Oreja de Van Gogh y Chayanne, junto a propuestas dirigidas a públicos de todas las edades como 'Love the 90's', 'I Love Reggaeton', La Flamenca, Cantajuego o la gran celebración de la final del Mundial con Super EGB y Planeta 80, configurando una programación diversa y pensada para todos los públicos.

Uno de los datos más significativos de esta edición es que "más del 33% de los asistentes procedían de fuera de la ciudad de Córdoba", un indicador que "confirma la creciente capacidad de atracción del festival y su contribución al posicionamiento de Córdoba como un destino cultural y turístico de referencia".

Especialmente relevante ha sido el efecto conseguido durante el mes de julio, un periodo tradicionalmente complejo para la actividad turística debido a las altas temperaturas. Córdoba Live ha contribuido a generar nuevos motivos para visitar la ciudad en una época históricamente menos favorable, ayudando a reducir la estacionalidad del turismo y favoreciendo una mayor actividad económica durante esas semanas.

Este impacto ha sido reconocido "muy positivamente" por empresarios y profesionales del sector turístico, la hostelería y los servicios, que han valorado "el efecto dinamizador que el festival ha tenido sobre la ciudad y sobre la actividad económica asociada a la llegada de miles de visitantes".

Más allá de las cifras de asistencia, Córdoba Live ha supuesto un importante impulso económico para la ciudad durante los meses de junio y julio, favoreciendo la actividad del sector hotelero, la hostelería, el comercio, el transporte y otros servicios vinculados al turismo. La organización trabaja ya en la elaboración de un estudio que permita cuantificar con precisión el impacto económico generado por esta segunda edición.

Este crecimiento ha sido posible también "gracias a la colaboración mantenida con entidades como Aehcor, Hostecor y Autacor, cuya implicación ha contribuido a mejorar la experiencia de los asistentes y a reforzar la coordinación entre el festival y el tejido empresarial de la ciudad".

La organización ha reconocido la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y, de manera especial, el trabajo realizado por los cuerpos y fuerzas de seguridad, los servicios de emergencias, Sadeco y las áreas municipales de Turismo y Cultura, así como el apoyo de la Diputación a través de Talentos Córdoba Live, una iniciativa que continúa ofreciendo a los jóvenes artistas de la provincia una oportunidad para mostrar su talento y seguir desarrollando su carrera musical.