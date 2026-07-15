La segunda huelga de Renfe deja dos trenes fuera de servicio en Andalucía y suprime un AVE Sevilla-Madrid

Pasajeros en un andén de la estación de trenes de Puerta de Atocha durante la huelga del 29 de junio. Imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada de huelga de Renfe convocada para este miércoles, 15 de julio, por el Sindicato Ferroviario (SF), ha dejado dos trenes fuera de servicio en Andalucía y ha suprimido el AVE Sevilla-Madrid de las 9,34 horas. En cuanto a trenes de Servicio Público (Cercanías, Rodalies y Media Distancia), se han cancelado 21 servicios del total de programados a lo largo de todo el territorio. País Vasco es la comunidad más afectada, con once trenes fuera de servicio, seguida de Cataluña, con tres; Asturias, Andalucía y Extremadura con dos y uno en Galicia. Asimismo, en Media Distancia, se ha registrado un tren suprimido en Cataluña.

Según ha detallado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota, el servicio de trenes comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se está prestando con "casi total normalidad", con la única excepción de dos servicios que han sido suprimidos del total de los programados en toda la red (AVE Sevilla-Madrid de las 9,34 horas y AVE Madrid-Barcelona de las 08,57). Los viajeros de dichos trenes han sido reubicados en otros servicios posteriores.

A pesar de ello, se han referido a "normalidad en los servicios prestados por Renfe ante la reducida participación de los trabajadores en el segundo día de huelga, al igual que ocurrió durante la primera jornada de paros convocada el pasado 29 de junio. Durante el turno de noche, ningún trabajador de la plantilla del Grupo Renfe (Renfe Operadora, Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Ingeniería y Mantenimiento, Renfe Alquiler Material Ferroviario y Renfe Proyectos Internacionales) ha secundado la convocatoria de paro de este sindicato minoritario.

En el turno de mañana, "tan sólo un 1,58% de los trabajadores de la compañía han secundado la huelga, por lo que la afectación está siendo mínima". Por tanto, durante los turnos de noche y mañana, el seguimiento de estos paros se ha situado en un 1,5%.

Cabe recordar que la anterior convocatoria de huelga del mismo sindicato, el pasado 29 de junio, alcanzó un seguimiento global de la plantilla del 1,83%, por lo que "el servicio de Renfe pudo operarse con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria".