La segunda ola de calor continuará con máximas de 43ºC en el Guadalquivir y con situación de terral en Málaga

Archivo - Imágenes de personas por las calles de Málaga en plena ola de calor. Imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha informado que la segunda ola de calor continuará hasta el miércoles con máximas de 43 grados en el Valle del Guadalquivir. A partir del jueves "habrá cambios" y las temperaturas bajarán hasta cinco grados en esta zona. Sin embargo, en la Costa del Sol a partir del jueves los termómetros ascenderán hasta situarse en torno a los 38 grados debido a "una situación terral" (un viento que viene de tierra, del interior, no viene del mar).

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha detallado que las mínimas descenderán a partir del jueves en el Valle del Guadalquivir "desapareciendo así las noches tropicales". De este modo, "a partir del jueves se esperan cambios significativos en el patrón meteorológico andaluz debido a la entrada de aire procedente del Atlántico con dirección noroeste".

Asimismo, Del Pino ha apuntado que existe "otra posibilidad de un descenso adicional, que sería para el sábado, cuando se espera una nueva entrada de aire atlántico que --aunque procedería del suroeste-- viene intensificando el descenso térmico". Además, ha explicado que "este segundo descenso será a partir de un centro de bajas presiones que se formará debajo de una dana". Por tanto, "la dana se quedaría en el Atlántico, no va a entrar en Andalucía", ha precisado.

Igualmente, las temperaturas máximas en el Valle del Guadalquivir podrían situarse por debajo de los 35 grados el sábado. El domingo "se recuperarán las temperaturas, pero sin llegar a alcanzar los 40 grados".

En cambio, Del Pino ha subrayado que en la Costa del Sol se producirá un escenario diferente, ya que "ese descenso del jueves y del viernes el Guadalquivir será un ascenso en la Costa del Sol debido a una situación de terral".

Finalmente, el delegado ha explicado que si se compara la primera ola de calor con la segunda, "en la primera tuvimos una entrada de aire de origen africano y en la segunda no, una evidencia más del cambio climático, de que esta atmósfera, sin necesidad ya de aire africano, pueda alcanzar valores como hemos alcanzado de 42 o incluso 43 grados en algunos puntos", ha concluido.