Segundo caso en dos semanas de intento frustrado de okupación de una vivienda en Íllora

Actuación policial que frustró un intento de okupación de una vivienda este pasado miércoles, 30 de septiembre, en Íllora, segundo caso en dos semanas en la localidad. - POLICÍA LOCAL DE ÍLLORA

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una actuación policial gracias a avisos de los vecinos ha logrado frustrar un nuevo caso de intento de okupación de una vivienda en el municipio granadino de Íllora. Se trata del segundo caso registrado en dos semanas en la localidad.

Así lo ha informado la Jefatura de la Policía Local en una publicación consultada por Europa Press, que sitúa los hechos este pasado miércoles, 30 de septiembre, por la tarde noche.

El cuerpo municipal precisa que fueron dos varones "de fuera del municipio" los que llevaron a cabo el intento de usurpación de la vivienda, de la que avisaron varios vecinos.

"La rapidez en la llegada de los agentes logró evitar que estas dos personas, ambas con numerosos antecedentes policiales, usurparan la casa", señala la publicación de la Policía Local de Íllora.

El cuerpo municipal de seguridad defiende que, a pesar de que algunos vecinos consideran que estas actuaciones policiales son 'alarmistas', los avisos ciudadanos están demostrando "que se ha creado una concienciación ciudadana en todo el municipio de Íllora, y ante este tipo de actuaciones los vecinos sabe como actuar, dando la voz de alarma a las Fuerzas de Seguridad y respaldando su actuación".

Se da la circunstancia de que el pasado 21 de septiembre, la Policía Local también frustró un intento de usurpación de una vivienda en el centro de la localidad e identificó a los presuntos autores. También el pasado 25 de agosto se logró la recuperación de una casa okupada, en este caso gracias a la labor de mediación de la Policía Local y del Ayuntamiento de Íllora. Se trataba de un inmueble que llevaba usurpado desde el mes de mayo del presente año.

E, incluso, en el mes de julio, también Policía Local y Ayuntamiento de Íllora lograron, a través de la mediación de los agentes y de la alcaldesa pedánea de Alomartes, evitar la ocupación de cuatro viviendas en ese núcleo de población.

En todos los casos, desde el cuerpo de seguridad municipal de la Policía Local de Íllora han señalado como "imprescindible" la colaboración de los vecinos de las calles y casas aledañas.