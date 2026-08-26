Segundo día de seguimiento "casi total" de la huelga en Airbus en Cádiz y Sevilla a la espera de la reunión del jueves

Archivo - Foto de archivo de operarios trabajando en la nueva línea de producción del A350 de la Planta de Airbus en El Puerto de Santa María (Cádiz) . - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento "casi total" de la huelga en las plantas de Airbus en Sevilla y Cádiz se mantiene este miércoles --segunda jornada de paro indefinido-- a la espera de una nueva reunión con el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) este jueves.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de UGT FICA Cádiz, Antonio Montoro, ha confirmado que la inactividad continúa y la paralización sigue siendo "casi total" de la planta gaditana a la espera de dicho encuentro. Además, el portavoz de UGT Sevilla en la empresa aeronáutica, Juan Antonio Vázquez, ha subrayado la prolongación de los paros en la planta de la capital hispalense.

De este modo, la Comisión Negociadora de Airbus volverá a reunirse este jueves por la mañana en la sede del SIMA, en una "cita decisiva" para intentar resolver el "conflicto laboral" y evitar la huelga convocada por UGT, CGT y UTIL.

La reunión se produce después de que la sesión del martes quedase "en suspenso" a petición de la propia dirección de la multinacional, que solicitó recibir por escrito las dudas y aclaraciones planteadas por los sindicatos antes de continuar con la negociación de las propuestas presentadas por la empresa.

En este sentido, el encuentro previo contó con la participación de la totalidad de las organizaciones sindicales con representación en la compañía (CCOO, SIPA y ATP-SAE, junto a las centrales convocantes del paro) y estuvo encabezado por la directora mundial de Recursos Humanos de Airbus, Carmen Maja-Rex.

Por tanto, la directiva formalizó la entrega de un documento que "concreta y detalla" varios de los compromisos de la multinacional en "materias clave" como salarios, incapacidad temporal, organización del trabajo y garantías de empleo para las plantas del grupo.

Además, en relación con el Proyecto Bromo y la planta de Cádiz, la multinacional ha garantizado la continuidad de las "condiciones fijadas" en el convenio colectivo actual desde el comienzo de la Joint Venture de Espacio, conservando la antigüedad de los empleados y sin aplicar nuevos periodos de prueba. Igualmente, ha comprometido la creación de una comisión específica antes del 1 noviembre para analizar los acuerdos locales de Cádiz.