Segura (IU) lamenta la "deslealtad" del PSOE al romper el pacto de gobierno por "intereses personales"

El coordinador provincial de IU en Jaén, Luis Segura, ha lamentado que la ruptura "en aras de intereses personales" del pacto de gobierno en Andalucía demuestra "la deslealtad del PSOE hacia los andaluces y el menosprecio a la provincia" jiennense, a la que, por ejemplo, "ha privado de una ley Integral de Agricultura, contenida en ese acuerdo y cuyo contenido estaba ya elaborándose".

Así lo ha señalado este lunes en una nota ante la decisión de la presidenta del Gobierno autonómico, Susana Díaz, de adelantar los comicios en la comunidad. En su opinión, romper "unilateralmente un acuerdo progresista y disolver un parlamento democrático, que acaba de aprobar el Presupuesto de la Junta para 2015, debe ser castigado democráticamente con un fuerte retroceso electoral".

"No es serio incumplir los acuerdos, faltar a la verdad y a la palabra dada, en aras de intereses personales", ha considerado Segura, para el que "la prueba del algodón" es que el Consejo de Gobierno aprobó los proyectos de ley de Memoria Democrática y Defensa de los Consumidores de Productos Hipotecarios y seis días después de elevarlos al Parlamento, el PSOE los tira a la papelera".

En este sentido, ha añadido que Jaén "ha vuelto a ser castigada por una decisión irresponsable", puesto que la Ley Integral de Agricultura, cuya aprobación figuraba en el acuerdo entre ambas formaciones, ha tratado de poner en marcha medidas como el banco de tierras, aumentar la renta agraria y la cantidad de suelo cultivado, de modo que era una norma que le "vendría muy bien a la provincia".

El coordinador provincial ha destacado, por otro lado, la labor de Izquierda Unida en la Junta, ya que en casi tres años "ha reactivado la autovía del olivar, que estaba muerta", gracias a la coalición "se han parado miles de desahucios en Andalucía, unos 500 en la provincia de Jaén, y se ha aprobado una ley de la Función Social de la Vivienda, única en España".

Junto a ello, ha recordado que "ha sido IU la que ha prescindido de unos 80 directivos innecesarios de la antigua Empresa Pública del Suelo, indicando el camino de lo que tenían que haber hecho las consejerías" dirigidas por el Partido Socialista, como ha sido, "en fin, la que ha tenido que recordar que el acuerdo de gobierno tenía que haberse cumplido en su totalidad".

"Mientras IU ha estado en el Gobierno, en Andalucía no ha habido corrupción. Ya veremos, a no ser que IU tenga más fuerza para impedirlo, si el PSOE no vuelve a las andadas. Ya veremos, dentro de muy poco, si consiguen salir del laberinto jurídico los numerosos altos cargos socialistas preimputados o imputados a causa de los ERES, cursos de formación, etcétera", ha comentado.

Segura, que ha aludido al dicho popular de "el que rompe paga", ha hecho un "llamamiento a seguir la senda de Grecia porque Jaén y Andalucía lo necesitan". Y es que, a su juicio, "sólo con más fuerza de IU, la deslealtad del PSOE no podrá impedir que todas esas leyes progresistas y de izquierda se conviertan en realidad", de ahí que considere "necesario agrupar todos los apoyos progresistas y de izquierdas en IU".