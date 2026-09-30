La Seguridad Social alcanza en Córdoba un tiempo récord de tramitación en jubilaciones y máximos en la pensión media

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La gestión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en la provincia de Córdoba ha reflejado durante los meses de julio y agosto de 2026 "unos elevados niveles de eficacia operativa y fortaleza económica".

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno, en materia de tramitación de prestaciones, el Área de Jubilación, Muerte y Supervivencia ha acortado "significativamente" sus tiempos de respuesta, resolviendo los expedientes de jubilación en 4,07 días en julio y registrando en agosto "una marca récord" de sólo 3,03 días.

Asimismo, las prestaciones por Nacimiento y Cuidado de Menor ha mantenido "una resolución ágil", con demoras medias de 3,3 días en julio y 5,2 días en agosto. Por último, los expedientes de Incapacidad Temporal se han resuelto en menos de ocho días.

Respecto a las pensiones contributivas, la pensión media provincial ha alcanzado los 1.160,89 euros en julio (1.325,97 euros en jubilación) y se ha situado en 1.162,08 euros en agosto (1.327,17 euros en jubilación). El número total de pensiones abonadas ha ascendido a 186.059 en julio y 186.445 al cierre de agosto, algo que ha supuesto una inyección mensual en la economía provincial de más de 238 millones de euros. La cifra total destinada al pago de prestaciones en la provincia entre enero y julio ha superado los 1.866 millones de euros.

En cuanto al mercado de trabajo, la afiliación a la Seguridad Social ha cerrado julio con 311.000 ocupados (+2,12% interanual) y agosto con 310.207 afiliados (+1,62% interanual). "Pese a la desaceleración estacional veraniega en el sector agrario y en la hostelería, la provincia ha consolidado en agosto un incremento estructural de 4.939 trabajadores cotizantes más que en el mismo período del año anterior", han destacado.

En el área de recaudación y gestión económico-financiera, la TGSS ha registrado "un significativo grado de ejecución". La recaudación ejecutiva acumulada de enero a julio ha alcanzado los 23 millones de euros. Por su parte, la recaudación voluntaria acumulada hasta julio se ha elevado a 1.268,67 millones de euros. Asimismo, se han otorgado 1.419 aplazamientos de deuda en lo que va de año para facilitar el pago a empresas y autónomos.

"IMPACTO REAL DE LAS POLÍTICAS"

La subdelegada del Gobierno, Ana López, ha calificado como "muy positivos" estos resultados, subrayando que "las cifras alcanzadas en el arranque de 2026 acreditan el impacto real de las políticas públicas del Gobierno de España para consolidar el empleo, fortalecer las pensiones y garantizar una red de protección social eficaz que no deja a nadie atrás".

En su intervención, ha trasladado "un reconocimiento explícito al conjunto de empleados públicos del INSS, de la TGSS y de la red de oficinas de atención presencial (Caiss) distribuidas por la provincia", porque "resolver expedientes de jubilación en 7,78 días o tramitar la prestación por nacimiento en tres días demuestra el altísimo nivel de profesionalidad, vocación de servicio público y compromiso con el ciudadano que caracteriza a las plantillas de la Seguridad Social en Córdoba".

Así, la Subdelegación del Gobierno ha reafirmado "el compromiso del Ejecutivo central con la modernización de la Administración General del Estado, la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la atención integral y cercana a los trabajadores, familias y pensionistas de la provincia".