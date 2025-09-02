La Seguridad Social pierde 17.417 afiliados en agosto en Andalucía y cierre el mes con 3.475.401 cotizantes

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía perdió en el pasado mes de agosto un total de 17.417 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa un descenso del 0,50% respecto al mes anterior, dejando a la comunidad con un total de 3.475.401 cotizantes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

Comparado con el mismo mes del año pasado, el incremento de la afiliación en la Andalucía es del 2,23%, con un aumento de 765.797 cotizantes.

La bajada de la afiliación a la Seguridad Social en términos interanuales ha venido acompañada en Andalucía de una subida mensual del paro de un +0,3%, con 1.756 parados más y hasta los 592.611 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social en agosto en Andalucía se ha caracterizado por un descenso en siete de las ocho provincias. Las excepción es Cádiz con +896 afiliados, un 0,20%.

Por contra, descendieron en Almería, con -3.517 (-1,10%); en Córdoba, con -2.165 (-0,70%); Granada, con -1.911 (-0,52%); Huelva, con -2.804 afiliados menos a la Seguridad Social (-1,23%); Jaén, con -144 (-0,06%); Málaga, con 1.704 (-0,22%); y Sevilla, con -6.068 (-0,73%).

En términos interanuales, las ocho provincias han visto escalar su cifra de afiliados a la Seguridad Social, liderando la lista Málaga, con 23.514 afiliados (+3,20%). Detrás se sitúan Sevilla, con 18.681 (+2,33%); Cádiz, con 10.645 afiliados más (+2,43%); Granada, con 6.658 afiliados más (1,85%); Almería, registrando 5.798 afiliados (1,87%); Huelva, con 5.028 (2,28%); Córdoba, con 3.712 más (1,23%); y Jaén con 1.760 más (0,75%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social perdió una media de 199.300 cotizantes en agosto respecto al mes anterior (-0,9%), su mayor caída en este mes desde 2019, debido al descenso de la ocupación en buena parte de los sectores económicos, con la educación registrando el mayor retroceso mensual, de casi 76.000 trabajadores.

Tras el descenso de ocupados de agosto, el número de afiliados medios se situó en 21.666.203 cotizantes, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.