Seis autores presentarán en Córdoba sus nuevas publicaciones en el festival de novela negra 'CordoBlack 2025'

Salvador Gutiérrez Solís estará en 'CordoBlack 2025'.

CÓRDOBA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El festival de novela negra 'CordoBlack 2025' convertirá a la ciudad de Córdoba en la capital del género negro, siendo un escaparate de las tendencias y novedades más destacadas, pues seis autores --Juan Ramón Biedma, Custodio Pérez, Gutiérrez Solís, Israel Díaz, Gómez Escribano y Pascual Martínez-- presentarán sus nuevas publicaciones.

Según ha indicado la organización en una nota, el multipremiado novelista sevillano Juan Ramón Biedma llega a 'CordoBlack' el viernes 19 de diciembre para presentar su última novela, 'El club de los primogénitos' (Almuzara), con la que ha obtenido el Galardón Letras del Mediterráneo. Se trata de una obra que alterna y combina el género negro con el humor, en torno a una extravagante estafa, con un aire esotérico, plagada de personajes tan peculiares como inclasificables.

Por otro lado, Custodio Pérez (Jaén, 1983) se ha convertido en un fenómeno editorial desde su paso por el conocido programa de televisión 'La Revuelta', desde se ha ganado la simpatía y la admiración de multitud de lectores. La editorial Planeta ha publicado en un solo volumen su trilogía 'Andalucía Negra' ('Granada oscura', 'El mar de los olivos', 'El triángulo del Sur'), que presentará en la mañana del sábado 20 de diciembre.

Además, el escritor cordobés Salvador Gutiérrez Solís presentará su nueva novela, 'La estrategia del impostor', en la tarde del viernes 19 de diciembre. Se trata de un trepidante thriller político, donde se abordan otros muchos asuntos, como las relaciones personales, el peso de la memoria, las 'fake news' o el auge ultra. Con esta obra, 'La estrategia del impostor' (Almuzara), Gutiérrez Solís obtuvo el premio Jaén de Novela 2025.

Entretanto, Israel Díaz Reinado (Cádiz, 1973) ha publicado su primera novela, 'El Fin de Ninguna Parte' (HarperCollins), un thriller policial ambientado en la costa de Cádiz y donde la tradición de la almadraba del atún cobra una especial relevancia.

Con 'El reino de Mataleón' (Siruela), Pascual Martínez pone fin a la trilogía que comenzó con 'La patria de los suicidas' y tuvo su continuación en 'El santo de Villalobos', ambas protagonizadas por el sargento Pitana y enmarcadas en la comarca de la Subbética cordobesa, teniendo la localidad de Iznájar como epicentro.

El madrileño Paco Gómez Escribano, uno de los autores más prestigiosos del panorama negro español, estará en 'CordoBlack' en la mañana del sábado 20, acompañado del escritor cordobés Félix Ángel Romero, para presentar su última novela, 'Fondo Buitre' (AlRevés), una historia negra en clave de denuncia social por la que desfilan algunos de los personajes más conocidos de las anteriores obras de Gómez Escribano.

ACTIVIDADES DE 'CORDOBLACK'

'CordoBlack', en su edición de 2025, mantiene y amplía sus actividades de cercanía, con el objetivo de crear espacios de encuentro entre los autores y los lectores. Con este fin, programa las actividades denominadas 'Black Coffee' y 'A Bocajarro', donde 15 participantes podrán tomarse un café (y una galleta 'sangrienta') o un aperitivo con algunos de los autores que toman parte en la cita negra.

La propuesta denominada 'Francotiradores', reúne a los nuevos autores con los programados en CordoBlack, que desvelarán y compartirán algunos de sus 'trucos' de escritura. La escritora cordobesa María José Moreno será la encargada de guiar a los 15 participantes que tomen parte Paseo por la Córdoba Negra, el domingo 21 de diciembre, siguiendo la ruta extraída de su propia obra literaria. Estas actividades requieren de inscripción previa, que se puede encontrar en la web del festival, 'www.cordoblack.es'.

De igual modo, ya se pueden consultar las bases del Primer Certamen Mundial de Hilos en X, abierto a todos los autores en lengua española, y que cuenta como miembros del jurado con algunos de los escritores 'negros' y 'tuiteros' más conocidos, como son el arquitecto y escritor '@Pedro_Torrijos', el novelista '@gutisolis' (Salvador Gutiérrez Solís), el guionista y narrador '@Yosoycorra' (Jorge Corrales), el escritor '@israeldiaz_r' (Israel Díaz Reinado) o el especialista musical '@HistorietaLa' (Jesús Báez Alcaide), que habrán de decidir, entre los cuatro hilos finalistas que hayan obtenido más 'likes', la historia "negra" ganadora de este novedoso certamen literario.

'CordoBlack' es una actividad organizada por Verbo Servicios Culturales, que cuenta con una subvención del Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, así como de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, y la colaboración de la Junta de Andalucía, de la Librería Luque y de Banana Coffee.