Seis de cada diez andaluces corrigen sus defectos visuales con gafas o lentes de contacto, según Quirónsalud

Los doctores del La Unidad de Cirugía Láser Ocular del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, Antonio Uceda y Miguel Contreras - QUIRONSALUD

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Cirugía Láser Ocular del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla ha advertido este viernes que seis de cada diez andaluces corrigen sus defectos visuales usando gafas o lentes de contacto. Los errores de refracción --miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia-- son los defectos visuales más frecuentes, que afectan a un 80% de la población.

En una nota de prensa del hospital, han señalado que casi 7 millones de andaluces sufrirían en mayor o menor medida un problema refractivo en la visión de este tipo. Se estima que más de 160.000 personas en Andalucía padecen baja visión, aunque la rehabilitación para este problema es muy baja.

Por su parte, el oftalmólogo y jefe de la Unidad de Cirugía Láser Ocular del hospital, Antonio Uceda, ha apunta que el error refractivo no corregido, como la miopía o el astigmatismo, es "una de las principales causas de discapacidad visual prevenible en el mundo". "Puede tener consecuencias significativas a nivel físico, de desarrollo, social y económico para los individuos y la sociedad", ha señalado.

Entre otros, ha destacado un mayor riesgo de enfermedades oculares como desprendimiento de retina, glaucoma y cataratas en la edad adulta; un mayor riesgo de caídas en personas mayores. Asimismo, bajo rendimiento académico, debido que los niños con problemas de visión no corregidos "pueden tener dificultades para leer y escribir y pueden ser diagnosticados erróneamente con una discapacidad de aprendizaje".

Uceda ha señalado que también puede reducir la calidad de vida, puesto que la discapacidad visual puede "restringir la participación del niño en deportes y otras actividades, lo que conduce a una baja autoestima y al aislamiento social". Incluso a nivel productivo, los adultos con errores de refracción no corregidos pueden "experimentar una menor productividad laboral, mayor absentismo y menos oportunidades de empleo".

Según datos del hospital, la corrección de la visión puede aumentar la productividad hasta en un 32%. En este sentido, el oftalmólogo y especialista de la Unidad de Cirugía Láser Ocular, Miguel Contreras, ha señalado las técnicas de láser ocular 'Smile' y 'Presbyond' como las "más alentadoras" para el tratamiento de la miopía y la presbicia.

'Smile' reduce "notablemente efectos secundarios" como la sequedad ocular postoperatoria y mejora la estabilidad de la córnea. Además, permite "una recuperación más rápida que otras técnicas como PRK", ha explicado el doctor Contreras.

En paralelo, ha resaltado la técnica Presbyond' para tratar directamente sobre la superficie del ojo, utilizando su óptica natural y "evitando los efectos de la trifocalidad artificial".

Contreras ha destacado que ambas técnicas suponen "una alternativa segura, rápida e indolora". "Son intervenciones ambulatorias, el paciente puede volver a casa pocos minutos después del tratamiento y, en la mayoría de los casos, notar una mejora visual en menos de 24 horas", ha indicado. En cualquier caso, antes de la cirugía, cada paciente es evaluado de forma personalizada para decidir qué técnica es la más adecuada.

"Por norma general, 'Smile' y 'Femtolasik' están indicadas para personas sin presbicia, mientras que 'Presbyond' se recomienda en mayores de 45 años que comienzan a notar dificultades con la visión cercana", ha aclarado el doctor Uceda.