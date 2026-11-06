Seis detenidos en actuaciones contra el tráfico de droga en La Carolina (Jaén), Torreperogil (Jaén) y Martos (Jaén)

Resultado del registro en La Carolina - GUARDIA CIVIL

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis personas en el marco de tres actuaciones distintas contra el tráfico de drogas llevadas a cabo en los municipios jiennenses de Martos, Torreperogil y La Carolina.

Las intervenciones han permitido la desactivación de dos puntos de venta de sustancias estupefacientes, así como la incautación de cocaína, heroína, metanfetamina, 18.500 euros en efectivo y numerosos efectos de procedencia ilícita.

La primera de las actuaciones ha tenido lugar en Martos, donde los agentes identificaron a los ocupantes de un turismo en las inmediaciones de una zona de ocio tras observar una maniobra sospechosa por parte del conductor.

En la inspección del vehículo, los guardias civiles hallaron en el interior de un bolso varios paquetes con 105 gramos de cocaína y 5,5 gramos de metanfetamina. Por estos hechos, se procedió a la detención de un hombre de 33 años y una mujer de 24 años, para quienes la autoridad judicial ya ha decretado el ingreso en prisión provisional.

Por otra parte, la Guardia Civil ha realizado, bajo autorización judicial, sendas entradas y registros en dos domicilios que funcionaban como puntos de venta de droga en Torreperogil y La Carolina. Estas operaciones se han saldado con la detención de dos hombres y dos mujeres como presuntos autores de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas.

En el registro efectuado en Torreperogil, los agentes intervinieron 17 gramos de cocaína y heroína distribuidos en papelinas listas para su venta, además de básculas de precisión, utensilios para la dosificación de la droga y agendas con anotaciones de las transacciones.

Asimismo, en el domicilio de La Carolina se incautaron diez gramos de heroína y cocaína, básculas de precisión, útiles de dosificación, una libreta de anotaciones contables y 18.500 euros en efectivo.

En esta última vivienda, los agentes también recuperaron diversos objetos de procedencia ilícita --tales como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, joyas y patinetes eléctricos-- que, según las investigaciones, los compradores entregaban habitualmente como pago a cambio de las sustancias estupefacientes.

Tanto los seis detenidos como las diligencias instruidas y los efectos e instrumentos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.