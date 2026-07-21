Seis detenidos en Jaén de un grupo dedicado a estafar en la contratación de terminales telefónicos de alta gama

Archivo - La investigación se ha llevado a cabo desde Comisaría de la Policía Nacional en Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Jaén una organización criminal dedicada a la comisión de estafas en la contratación de terminales telefónicos. La denominada 'Operación Pomelo' se ha saldado con la detención de seis personas que desarrollaban distintos roles, bien diferenciados, dentro de la estructura del grupo.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación ha permitido el esclarecimiento de más de diez denuncias de diferentes víctimas por estos hechos.

No era la primera vez que los arrestados actuaban, ya que con anterioridad habían llevado a cabo hechos de similares características. En esta ocasión, se llegaron a recoger más de una docena de denuncias en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) de la Comisaría Provincial de Jaén, todas ellas referidas a esta misma trama defraudatoria.

La forma de actuar empleada por la organización consistía en la contratación de terminales telefónicos de alta gama a nombre de las víctimas sin el conocimiento de éstas.

Los afectados conocían que habían sido estafados años más tarde, una vez que las compañías telefónicas les reclamaban las deudas acumuladas a través de un procedimiento monitorio.

Esta operativa, según ha informado la Policía Nacional, era posible gracias a la connivencia, o incluso negligencia, de los comerciales de las tiendas de telefonía, quienes permitían que se llevaran a cabo dichos trámites.

Asimismo, las pesquisas policiales han determinado que la organización criminal utilizaba a intermediarios para captar a sus víctimas. Esta captación se realizaba a través de foros de internet en los que participaban principalmente jóvenes universitarios, colectivo que constituía el perfil principal de las víctimas de esta trama.