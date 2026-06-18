Seis jóvenes detenidos, cuatro de ellos menores, acusados de la quema de contenedores en Jaén capital

Contenedores quemados - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Jaén ha detenido a seis jóvenes, cuatro de ellos menores de edad, acusados de la quema de contenedores en distintos puntos de la ciudad que han afectado a vehículos y fachadas de edificios.

Las detenciones se producen tras detectar en varios puntos de la ciudad conatos e incendios en los entornos de los contenedores de recogida de residuos.

Agentes de la Policía Local han intervenido en estos incendios alertados por llamadas ciudadanas y en otras ocasiones, han actuado con sus propios extintores al percibir el olor a quemado mientras estaban patrullando por la ciudad.

Ha sido la colaboración ciudadana la que venía apuntando a un grupo de jóvenes que manipulaba cartones bajo coches y contenedores en las zonas donde luego se registraban los incendios.

A las 6,00 horas de este miércoles una patrulla ha detenido en el entorno de La Salobreja a los seis individuos, con edades comprendidas entre los 16 y los 19 años. Cuatro de los detenidos no ofrecieron resistencia, pero dos de ellos se dieron a la fuga, aunque fueron interceptados por otra patrulla.

Los equipos de policía científica han inspeccionado los puntos en los que los recipientes han ardido, algunos causando daños a motocicletas y coches estacionados junto a ellos. Desde el Ayuntamiento se ha indicado que los restos deben permanecer unos días en el lugar del siniestro hasta que los expertos los analicen y después serán retirados por FCC.

Los cuatro menores han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, mientras que los dos mayores de edad ya han sido puestos a disposición judicial.