Seis meses de inhabilitación a un guardia civil por guardarse una denuncia contra agentes por robo de ganado en Córdoba

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un agente de la Guardia Civil a seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier cargo o empleo público como autor responsable de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, tras guardarse una denuncia de un particular que implicaba a agentes de la Benemérita en robo de ganado en el norte de Córdoba.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón, en la primavera de 2016, era agente con grado de sargento y en fecha no determinada se puso en contacto con un hombre que se dedicaba al comercio de ganado en Hinojosa del Duque y en otras localidades de la zona para preguntarle, haciéndose pasar por ganadero, por lo que él sabía sobre los múltiples robos de ganado que se estaban produciendo en la comarca, a lo que el varón accedió.

Días después de este contacto en el que en ningún momento mencionó su condición de guardia civil, le citó desde el cuartel para que acudiese a declarar. El 13 de mayo de 2016, el hombre presentó denuncia en el cuartel de la Guardia Civil por los múltiples robos de ganado que se venían produciendo en los pueblos de alrededor y en esta denuncia implicó a personas concretas del negocio ganadero, pero también a varios guardias civiles, dando datos concretos de alguno de ellos, como parte de la red de robo de ganado.

A pesar de tener noticia de estos hechos y de la obligación de perseguir delitos nacida de su cargo como guardia civil, "el acusado guardó la denuncia, primero en su despacho y posteriormente en su casa, sin darle trámite para que se profundizara en la investigación, sin dar cuenta a la autoridad judicial, ni a sus superiores jerárquicos, a pesar de que su compañero que había actuado como secretario al recoger la denuncia le recomendó que diera traslado de la misma a una unidad de policía judicial".