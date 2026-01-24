Seis municipios de la provincia de Jaén han cambiado de alcalde en lo que va de mandato

Francisco Almagro, nuevo alcalde de Villatorres - PP JAÉN

JAÉN 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Seis municipios de la provincia de Jaén han cambiado de alcalde en el presente mandato. El primero fue la capital jiennense, le siguió Rus (Jaén), Fuerte del Rey (Jaén), Huesa (Jaén) y Lahiguera (Jaén). El último cambio ha sido en Villatorres (Jaén) donde el PSOE ha dado el relevo al PP en virtud al acuerdo de gobierno que ambas formaciones suscribieron tras las elecciones municipales de mayo de 2023.

De esta forma, en Villatorres, desde el pasado 14 de enero, el 'popular' Francisco Almagro ha sustituido al socialista Diego Calles. Se cumplía así con el acuerdo de gobierno que socialistas y 'populares' alcanzaron tras las elecciones municipales de 2023 con el objetivo de acabar con doce años de gobierno de IU en el municipio

En el caso de Jaén capital el relevo fue debido a una moción de censura, mientras que en Rus fue también por un acuerdo de alternancia en el gobierno. En Fuerte del Rey tienen una nueva alcaldesa después de que el primer edil anunciara su dimisión esgrimiendo motivos personales, al igual que pasó en Huesa. En Lahiguera prosperó una moción de censura presentada por el PSOE junto a dos exconcejales de IU.

La sorpresa llegó con la capital jiennense en un viernes, 13. Fue ese día de diciembre de 2024 cuando Jaén Merece Más hizo público que rompía su acuerdo de gobierno con el PP, al tiempo que anunciaba una moción de censura con el PSOE para desbancar a los populares de la Alcaldía.

Se conocía así que ambas formaciones habían suscrito un acuerdo rubricado con la bendición del PSOE federal y con el visto bueno de Jaén Merece Más (JM+), partido provincial que gobierna en coalición con el PP en otros tres municipios de la provincia de Jaén como son Santisteban del Puerto, Santiago-Pontones y Baeza.

Mientras que en la capital el acuerdo de coalición entre PP y JM+ saltaba por los aires, en estos tres municipios ha seguido adelante sin que se haya producido ningún cambio.

De esta forma, los populares perdían la hegemonía que hasta entonces mantenían en todas las capitales andaluzas. El 2 de enero Julio Millán (PSOE) se estrenó como alcalde en el presente mandato tras un pleno donde la moción de censura salió adelante con los tres votos de los ediles de Jaén Merece Más, los mismos votos que a comienzo del mandato fueron para investir alcalde a Agustín González.

El siguiente cambio llegaría el 11 de enero de este año cuando el Ayuntamiento de Rus celebró un pleno para formalizar el relevo en la Alcaldía en virtud del pacto de gobierno que Ciudadanos (CS), PP y Mi Rus alcanzaron tras las elecciones de 2023, cuando el PSOE fue la lista más votada.

Rocío Beltrán (PP) es desde entonces la nueva regidora en sustitución de Juan Antonio Palomares (CS), que señaló que había sido una "labor intensa" y fructífera en la primera parte del mandato. "Han sido 18 meses muy intensos, muy bonitos y lo volvería a hacer una y diez veces más. Estoy súper contento, orgulloso de mí y de mi pueblo, de mis ciudadanos y, por supuesto, de todos mis compañeros en el Ayuntamiento", afirmó tras el relevo.

Por otro lado, el 5 de abril de 2023, Francisca Peinado (PSOE) se convirtió en la primera mujer alcaldesa de Fuerte del Rey en sustitución de Antonio Montoro (PSOE), que renunció por motivos personales a la Alcaldía y a su acta de concejal.

También dejó la alcaldía argumentando "motivos personales y familiares" el que fuera alcalde de Huesa, Ángel Padilla (PSOE). De esta forma, el 4 de junio de 2025, Isabel Martínez (PSOE) se estrenó como alcaldesa.

En Lahiguera, en septiembre del año pasado, Inmaculada Morales (PSOE) fue elegida alcaldesa en sustitución de Francisca Paula Calero (IU). Lo hacía a través de una moción de censura que fue presentada por el PSOE con el apoyo de dos exconcejales de IU. En este caso el PSOE de Andalucía ha solicitado la expulsión de sus concejales "por incumplir el Pacto Antitransfuguismo", aunque a día de hoy sigue sin resolverse el expediente de expulsión.

Por el momento, son los cambios que se han producido en el presente mandato en lo que respecta a las alcaldías de la provincia. Al margen de las sorpresas que puedan seguir dándose, ya se espera otro cambio más por los acuerdos postelectorales alcanzados tras las municipales, tal y como ha ocurrido con Villatorres.

Así, si no hay sorpresas de última hora, habrá cambio en Jódar (Jaén) donde PP e IU se aliaron para desbancar al PSOE. Los dos votos del PP dieron el bastón de la Alcaldía a Juana Cazorla (IU), lo que dejó sin opción al socialista Enrique Yerves, el candidato más votado el 28M. En este caso, el PP tiene previsto acceder a la Alcaldía de Jódar en el último año del mandato.