La Semana Santa de la provincia de Córdoba vuelve a la colección HolyCards en 2026 con 16 municipios participantes

Acto de presentación de las HolyCards 2026. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este jeuves el acto de presentación de las HolyCards 2026, colección que tendrá como protagonistas a los municipios de El Carpio, Montemayor, Rute, Montoro, Hinojosa del Duque, Palma del Río, Cañete de las Torres, Montilla, Bujalance, La Rambla, Baena, Castro del Río, Priego de Córdoba, Aguilar de la Frontera, Cabra y Lucena.

La Semana Santa de la provincia de Córdoba se suma así, por segundo año, a este formato de promoción de la Semana de Pasión andaluza. Una propuesta que se inspira en los álbumes del imaginario infantil y traslada su dinámica coleccionable al ámbito cofrade.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la institución provincial, se propone como objetivo reforzar el conocimiento y la valoración de las tradiciones vinculadas a los municipios y, en especial, de una tan valiosa como es la singularidad de la Semana Santa cordobesa.

Desde la Diputación de Córdoba, se viene trabajando en la puesta en valor del patrimonio cultural de esta festividad y que es fruto de siglos de historia, arte y devoción. Un compromiso que se evidencia, además, con el apoyo que se viene demostrando al movimiento asociativo que se genera en torno a la Semana de Pasión y que se ha convertido en dinamizador social y económico de los municipios.

De ahí que se impulse la presencia de la Semana Santa de la provincia de Córdoba en esta colección de HolyCards 2026, una propuesta que contribuye a la divulgación de tradiciones y la consolidación de la identidad propia de cada localidad.