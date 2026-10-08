El Senado activa su Diputación Permanente, que incluye a los andaluces Arenas, Montero, Espadas y García-Pelayo

El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión plenaria en el Senado, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID/SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Senado, que incluye a representantes andaluces como los 'populares' Javier Arenas y María José García-Pelayo y los socialistas María Jesús Montero y Juan Espadas, se ha reunido este jueves para ratificar los miembros de la Mesa de este órgano de guardia tras la disolución de las Cortes Generales, donde se ha incorporado la senadora del PSC Consol Canteny como secretaria segunda.

Y es que, una vez que se disolvieron las Cortes Generales el pasado martes, el Senado tenía que elegir los miembros de la Mesa de la Diputación Permanente para que ejerzan las funciones que tenía anteriormente la Mesa de la Cámara Alta.

Por ello, el presidente del Senado, Pedro Rollán, se mantiene en su puesto y le acompañan como vicepresidentes en la Diputación Permanente Javier Maroto (PP) y Concha Andreu (PSOE), mientras que las secretarias serán Eva Ortiz (PP) y Consol Canteny (PSC).

Por su parte, al disolverse las Cortes Generales dejarán de estar en la Mesa de la Cámara Alta la senadora del PP Marimar Blanco y los parlamentarios socialistas María de los Ángeles Luna --elegida por la provincia de Córdoba-- y Francisco Manuel Fajardo.

Durante la sesión de esta Diputación Permanente, el portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha aprovechado para reclamar al presidente del Senado un minuto de silencio por Maricarmen, la anciana que falleció este miércoles tras ser desahuciada de su casa de Retiro.

Sin embargo, Rollán ha dicho que no tiene "encaje" un minuto de silencio en esta sesión, aunque se ha solidarizado con Maricarmen y con "todos los hombres y mujeres que debido al impacto de la vivienda" acaban falleciendo.

La portavoz del PP, Alicia García, también se ha sumado al "pésame colectivo" por el fallecimiento de Maricarmen.

ANDALUCES ENTRE LOS MIEMBROS TITULARES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

Entre los miembros titulares de la Diputación Permanente figuran cinco andaluces, según se desprende de la información que se puede consultar en la página web del Senado.

En concreto, entre los miembros titulares figuran tres de los nueve senadores que este verano designó el Parlamento andaluz en representación de la comunidad autónoma al hilo del cambio de legislatura tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo, y han quedado fuera los senadores del PP Jesús Aguirre, Francisco Javier Oblaré y Virginia Pérez, la socialista Susana Díaz y los representantes de Vox María Pastor y Álvaro Zancajo.

De este modo, continúan en el Senado, como miembros titulares de la Diputación Permanente, el que fuera ministro y presidente del PP andaluz Javier Arenas; la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo (PP); el exsecretario general del PSOE-A y actual portavoz del Grupo Socialista en la Cámara alta, Juan Espadas; y la actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. También, el senador del PP por Málaga Ángel Luis González.

Además, la Diputación Permanente cuenta con una serie de miembros suplentes entre los que figuran otros tres andaluces; en concreto, el senador por Sevilla Juan Ávila (PP), el exalcalde de Jaén Francisco Javier Márquez (PP) y el senador por Almería Juan José Matarí (PP).