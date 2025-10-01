El Senado aprueba la moción del PP que reclama al Gobierno inversiones hídricas en Andalucía con 146 votos a favor

El senador del PP Juan Manuel Ávila interviene durante un pleno en el Senado, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

SEVILLA/MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles, con 146 votos a favor, 93 en contra y 17 abstenciones, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la que se reclama al Gobierno central el cumplimiento de las inversiones pendientes en infraestructuras hídricas en Andalucía.

La moción ha sido defendida por el senador del PP Juan Manuel Ávila, quien ha enumerado más de 50 actuaciones hidráulicas de competencia estatal pendientes de ejecución y ha reclamado al Ejecutivo central que atienda a Andalucía en el actual contexto de sequía.

Ávila ha señalado que muchas de estas obras fueron declaradas de interés general y que son "imprescindibles" para garantizar el abastecimiento de agua. "El agua es vida. Pero no es vida solamente para beberla, es también para comer", ha apuntado, a la vez que ha insistido la importancia del recurso hídrico para el sector agrícola, el ganadero y el productivo.

El senador 'popular' ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "castiga al pueblo andaluz" por tener un Gobierno autonómico del PP. "¿Tenemos que pedir perdón por tener un presidente y un gobierno que ha sido capaz, después de muchos años, de sacar a Andalucía del pozo y ponerla como uno de los motores en este país?", ha preguntado.

En su intervención, ha insistido en que la Junta de Andalucía ha hecho inversiones directas y decretos de sequía, mientras que el Estado "no ha ejecutado las obras de su competencia". "Ha puesto encima de la mesa 163 millones para 30 comunidades de regantes", ha subrayado.

Ávila ha reclamado además que el Gobierno central deje de "jugar con las personas y con el agua, algo muy importante". "O vais a votar a favor de que esas obras absolutamente necesarias de competencia estatal se lleven a cabo en beneficio de la ciudadanía, o vais a votar a favor del interés personal y partidista", ha interpelado al resto de grupos.

El senador 'popular' ha comparado la gestión en España con la de Portugal, que "ha puesto en regadío 120.000 hectáreas con la presa más grande de Europa y ha creado una estación hidroeléctrica que produce 340 megavatios para 200.000 familias y más de 200 empresas". Frente a esto, ha afeado que en España "los socialistas torpedearon una presa que se iba a hacer en la provincia de Huelva".

El también senador del PP Francisco Javier Márquez ha insistido en que "Andalucía atraviesa una emergencia hídrica de carácter estructural y coyuntural" que requiere una respuesta del Estado. Ha recordado que todas las obras reclamadas "están declaradas de interés general y aprobadas desde antes de 2018, y desde 2018 no se ha ejecutado absolutamente nada".

Márquez ha reprochado al PSOE que se oponga sistemáticamente a cualquier propuesta vinculada a Andalucía en la Cámara Alta. "Aquí en el Senado se presentó una moción para paliar los daños de la lluvia, ¿y qué dijo el partido de María Jesús Montero? Me opongo. Hemos presentado otra moción sobre la deuda del Estado en la infraestructura hídrica, son 117 obras, ¿y qué ha dicho el partido de María Jesús Montero? Me opongo", ha criticado.

El senador del PP ha aclarado, no obstante, que su grupo no aceptaba las enmiendas registradas, ya que "Andalucía no pide un trato especial" y lo que se reclama es la ejecución de medidas "ya reconocidas por el Estado". "Los andaluces son tan ciudadanos de primera como cualquier otro ciudadano de España. Y, en todo caso, serán ustedes los que serán unos políticos de tercera", ha apostillado.

EL GRUPO MIXTO RECLAMA UN PLAN NACIONAL DEL AGUA

En nombre del Grupo Parlamentario Mixto (GPMX), la senadora Paloma Gómez ha reconocido que "el Gobierno de España está en deuda con Andalucía" en materia de infraestructuras hídricas, aunque ha advertido al PP de que "han gobernado por mayoría en España y están ahora gobernando en Andalucía y no han impulsado construcción de infraestructuras como, por ejemplo, cuencas o pantanos".

Gómez ha defendido una enmienda de modificación "para que se garantice el mantenimiento y la conservación de todas las barreras fluviales" y ha reclamado "desarrollar un Plan Nacional del Agua que gestione nuestros recursos hídricos y que garantice el acceso al agua a todos los españoles".

La senadora ha enumerado proyectos concretos pendientes, como "el desdoblamiento del túnel del San Silvestre, la presa de Pedro Arco, la terminación de la presa de Alcolea, el canal de Trigueros y la ampliación de los bombeos de Bocachanza, en Huelva, además de las conducciones de la presa de Rules en Granada y de la presa de Siles en Jaén, así como la desaladora de la Axarquía y la ampliación de la Costa del Sol Occidental".

IZQUIERDA CONFEDERAL CRITICA UN "INDEPENDENTISMO HÍDRICO"

El senador Enric Xavier Morera, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (GPIC), ha cuestionado el carácter de la moción. "¿Estamos hablando aquí ya de la campaña electoral? Porque usted nos trae aquí un tema específico de Andalucía y a los valencianos se nos niega traer al Senado la infrafinanciación que padecemos secularmente", ha señalado.

Morera ha advertido que "la Junta de Andalucía va muy retrasada en depuración de aguas residuales, al 40 por ciento", y ha apuntado que existen sentencias de la Unión Europea (UE) en contra. "Yo no sé si ustedes tienen una cierta tolerancia con los pozos ilegales que sustraen del recurso público tan necesario", ha declarado.

El senador ha pedido no utilizar el agua "como un elemento de crispación" y ha acusado al PP de levantar "fronteras hídricas". "Ustedes están haciendo aquí un independentismo hídrico. Quieren que todo para Andalucía y los demás que nos ventilen", ha afirmado.

EL PSOE DEFIENDE LAS INVERSIONES DEL GOBIERNO

Por su parte, la senadora del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) Eva Patricia Bueno ha reprochado al PP que plantee un debate "lleno de demagogia". "Vergüenza les debería dar. Vamos a seguir hablando de Andalucía y de los más de 400 millones de euros que el Gobierno de España está invirtiendo en obras de infraestructura hidráulica", ha señalado.

Bueno ha recordado que el Ejecutivo central tiene en marcha "más de 1.300 millones en actuaciones" y ha citado proyectos como "la reparación y puesta en servicio de la desaladora del Bajo Almanzora y el impulso de la del Bajo Almanzora II, más de 176 millones de euros".

En Málaga, ha destacado "160 millones de euros para la desaladora de la Axarquía", mientras que en Huelva se ha referido al "desdoblamiento del túnel de San Silvestre, con 68 millones de euros", y en Granada a "la conducción de la presa de Rules, con más de 130 millones".

Asimismo, ha mencionado inversiones en Córdoba, Sevilla, Cádiz y Jaén. "En total, 405 millones hasta 2024 y más de 1.300 en marcha. Estos son hechos", ha defendido. La senadora socialista ha acusado a Juanma Moreno de "renunciar a 19.000 millones de euros" y ha subrayado que "las desaladoras en Andalucía tienen nombre socialista".