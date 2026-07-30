Sénior Tropical, en Almuñécar (Granada), entra en fase de contratación con una inversión superior a los 19 millones

El proyecto Sénior Tropical, futuro complejo vacacional para mayores en Almuñécar (Granada). - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha presentado ante mayores de la provincia el proyecto Sénior Tropical, el futuro complejo vacacional para personas mayores que se levantará en Almuñécar y cuya contratación ya se encuentra en marcha. Si el procedimiento de licitación se desarrolla con normalidad, está previsto que el contrato pueda adjudicarse durante el mes de febrero de 2027.

La actuación supondrá una inversión superior a los 19 millones de euros y permitirá recuperar este espacio con unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales de las personas mayores.

Rodríguez, que ha estado acompañado por el alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, y mayores de la provincia, ha señalado que "hemos pasado de un espacio completamente abandonado y sin posibilidades de uso a un proyecto sólido que ya está en marcha. Donde antes había unas instalaciones deterioradas, hoy existe una actuación definida, en proceso de contratación y cada vez más cerca de convertirse en una realidad para nuestros mayores".

Además, el presidente ha destacado que "Sénior Tropical es una apuesta decidida por ofrecer a nuestros mayores el lugar que merecen para disfrutar de su tiempo de ocio en un entorno único como Almuñécar, con unas instalaciones modernas, accesibles y pensadas para favorecer su bienestar. Al mismo tiempo, esta inversión tendrá un importante impacto económico y social para toda la Costa Tropical, generando actividad y oportunidades".

Por su parte, el alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, ha agradecido "el compromiso del presidente, recordando que hubo que cerrar turismo tropical por su estado de abandono y ha tenido que llegar un nuevo Equipo de Gobierno a la Diputación para crear un nuevo proyecto destinado al disfrute de los mayores de la provincia".

Además, el regidor ha expresado que "hoy, la satisfacción es doble, pues la construcción del futuro complejo vacacional va de la mano del primer centro de día para personas con diversidad funcional del municipio, lo que evitará desplazamientos de los usuarios a otras localidades como Motril o Salobreña".

Mientras avanza el procedimiento administrativo, la Diputación ha autorizado el uso provisional de la parcela como aparcamiento durante la temporada estival, dando respuesta a la elevada demanda de estacionamiento existente en la zona.

COMPLEJO PARA 320 PERSONAS

La futura Residencia Sénior Tropical contará con capacidad para 320 personas, más del doble de las 150 plazas que ofrecía el antiguo edificio, y dispondrá de unas instalaciones concebidas para el disfrute de los mayores durante todo el año.

El proyecto contempla la construcción de un edificio en altura que permitirá liberar superficie para zonas comunes y espacios exteriores. El complejo albergará 122 habitaciones, de las que 13 estarán adaptadas para personas con movilidad reducida, además de comedor, cafetería, salón de actos, espacios para actividades culturales, recepción, cocina y dependencias de servicio.

Además, dispondrá de 172 plazas de aparcamiento, de las cuales 15 serán accesibles, y todas las habitaciones tendrán vistas directas al mar. La cubierta incorporará una piscina, solárium y jacuzzi, reforzando el carácter vacacional y de bienestar del complejo.

La actuación se ha diseñado siguiendo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y accesibilidad universal, garantizando el máximo confort y seguridad para los usuarios, al tiempo que preserva espacio suficiente para futuras ampliaciones en la parcela.

NUEVO CENTRO DE DÍA

El proyecto incorpora además un Centro de Día de titularidad pública, concebido en una única planta y organizado en tres áreas diferenciadas: una zona de uso público y administración, otra asistencial destinada a las actividades diarias de los usuarios y una tercera reservada para servicios y personal.

El edificio garantizará la accesibilidad universal mediante itinerarios adaptados, ausencia de barreras arquitectónicas y espacios preparados para personas con movilidad reducida.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 18.491.022,26 euros para la Residencia Sénior Tropical y de 689.698,25 euros para el Centro de Día, superando en conjunto los 19 millones de euros. El plazo previsto de ejecución de las obras será de 22 meses.