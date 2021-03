SEO/BirdLife urge a la Junta a planificar las ubicaciones de plantas solares y alerta del impacto en la biodiversidad

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha urgido a la Junta a que "evite que la ley del más fuerte decida las ubicaciones de las renovables en Andalucía" y que planifique las ubicaciones de las plantas solares para mitigar el impacto en la biodiversidad.

"La anunciada Revolución Verde que plantea el Gobierno que preside Juanma Moreno no será tal si la Junta, tal y como ha solicitado SEO/BirdLife de forma reiterada desde 2018, no desarrolla una planificación adecuada que marque claramente a los promotores aquellos lugares que no son compatibles con la instalación de una planta de energías renovables, debido a su impacto sobre la naturaleza andaluza", ha argumentado la entidad.

De hecho, SEO/BirdLife ha explicado en un comunicado que la administración andaluza "ha dado marcha atrás al único avance dado en este sentido, retirando una guía y un mapa cuyo objetivo era orientar a promotores y técnicos de la administración en la evaluación de las ubicaciones de los proyectos de plantas solares".

"SEO/BirdLife muestra su preocupación ante esta decisión, pues no va en beneficio ni del despliegue renovable, ni de la lucha contra el cambio climático, ni de la necesaria protección del patrimonio natural", ha indicado el delegado de la organización en Andalucía, José Eugenio Gutiérrez.

Además, ha indicado que "se ha pasado de contar con un documento orientativo e insuficiente a legitimar una suerte de sálvese quien pueda". "Se trata de un problema cuyos impactos sobre la biodiversidad pueden y deben minimizarse con una adecuada planificación territorial y, sin embargo, parece que el Ejecutivo andaluz prefiere que impere la ley del más fuerte", ha explicado.