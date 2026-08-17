La serie sísmica en Granada ya ha registrado hasta 348 terremotos, 37 sentidos por la población

Consecuencias del terremoto de magnitud 4,8 en la iglesia de San Miguel Alto, en Granada capital. A 15 de agosto de 2026. - Francisco J. Olmo - Europa Press

GRANADA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La serie sísmica que afecta a Granada y su área metropolitana y que tuvo su máximo impacto con el terremoto muy superficial de magnitud 4,8 ocurrido poco después de la una de la madrugada del sábado, 15 de agosto, ya contabiliza 348 eventos, la mayoría de baja magnitud (menos de 2) y todos ellos a profundidades muy superficiales (menos de 10 kilómetros). De estos, 37 han sido sentidos por la población. Estos datos se corresponden al recuento realizado desde las 00,00 horas del 14 de agosto.

Así lo ha dado a conocer este lunes el Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, mediante un informe actualizado en el que apunta a los seísmos más próximos en magnitud al principal, que finalmente se ha cifrado en 4,8 y no en 5 como se hiciera inicialmente. Así, ha indicado uno de 3,7 unas seis horas antes y otro de 3,6 el día 26 de julio al suroeste de Armilla, ambos muy superficiales.

El terremoto principal de 4,8 se ha sentido en más de 500 localidades, principalmente en Andalucía central y oriental, y también en algunas localidades de la región de Murcia, sur de Castilla La Mancha e incluso de la Comunidad de Madrid. La intensidad máxima observada es de V-VI (EMS-98) en poblaciones de Granada.

El IGN ha recibido más de 12.000 cuestionarios referentes al fuerte seísmo. Los daños y efectos producidos por el terremoto siguen siendo revisados por el personal de la Red Sísmica, por lo que la referida intensidad se irá actualizando a medida que se vaya recabando más información. El IGN también señala que se han reportado algunos daños no estructurales debidos al terremoto y caídas de objetos en varias construcciones dentro de la zona epicentral.

El tensor momento sísmico (TMS) proporciona información sobre el tipo de mecanismo que ha producido el terremoto en la falla responsable, y un valor de magnitud, denominada magnitud momento (Mw) que constituye una medida más fiable del tamaño del terremoto que la magnitud local.

Los TMS calculados por el IGN para el terremoto principal del y el previo de las 19,43 horas de 3,7 muestran mecanismos de tipo falla normal consistentes con las fallas activas cartografiadas y la tectónica de la zona. Precisan que esta serie "se enmarca entre las fallas de Dílar al sur, la de Granada al este y la de Belicena-Alhendín al oeste".

COBERTURA DE ESTACIONES SÍSMICAS

Para la monitorización de la actividad sísmica, en el entorno de la zona epicentral (radio aproximado de 50 km), el IGN tiene instaladas de forma permanente 52 sensores sísmicos, DOS de velocidad, 30 de aceleración y 20 acelerógrafos Silex de bajo coste que complementan la red de aceleración.

Las estaciones de la red permanente del IGN más próximas a los epicentros son las estaciones de aceleración de Armilla, Churriana de la Vega y Dílar situadas a unos 3 y 5 kilómetros de distancia, respectivamente.

Además, en esta región el IGN cuenta con los datos compartidos con otras instituciones, en concreto con siete estaciones sísmicas del Instituto Andaluz de Geofísica (IAG).

Con el fin de reforzar la capacidad de monitorización en la zona, el IGN ha desplegado dos estaciones sísmicas portátiles en el área epicentral. Estas instalaciones permiten disponer de más información para mejorar la localización y caracterización de los terremotos.

CONTEXTO SISMOTECTÓNICO. SISMICIDAD HISTÓRICA Y RECIENTE

El Instituto Geográfico Nacional señala que esta serie sísmica se enmarca en la cuenca de Granada, en el sector central de las Béticas Orientales, una de las zonas con mayor actividad y peligrosidad sísmica de la península. ? En esta región han ocurrido varios terremotos históricos importantes destructivos, como el de 1884 en Arenas del Rey con intensidad IX-X y el de 1431 al sur de Granada de intensidad VIII-IX.

En el entorno de la región epicentral actual, hay registro de varias series sísmicas que han alcanzado intensidades de VII y VIII (1806-1807 Pinos Puente, 1911 Santa Fe, 1918 Atarfe) y terremotos de magnitud 5 (1955 Armilla, 1956 Purchil).

Recientemente, destaca la serie registrada entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, en el entorno de las localidades de Santa Fe y Atarfe (Granada), localizada a unos 10 kilómetros al noroeste de Alhendín. Durante aquella serie se registraron más de 3.000 terremotos superficiales, seis de ellos de magnitudes entre M4-M5, siendo la máxima de M4,5. Las intensidades máximas observadas fueron de V-VI y el máximo de aceleración de 0,195.