Serrano defiende mantener el acta porque "cientos de cargos lo han pedido" y critica que Hernández "ataque su dignidad"

SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Grupo Vox y ahora diputado no adscrito, Francisco Serrano, ha defendido este domingo mantener el acta de diputado porque "cientos y cientos de cargos electos, simpatizantes y afiliados de Vox" se lo han pedido y ha criticado que el portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, sea "el único representante" del partido que "ataque su dignidad" y "no respete" su presunción de inocencia.

Así lo ha indicado Serrano en un comunicado remitido a Europa Press en el que responde a la crítica realizada por Hernández el viernes, cuando aseguró que seguiría "condenando la corrupción" así como "toda actitud ilícita" en relación a que el ahora diputado no adscrito no deje su acta de diputado.

Serrano ha calificado de "lamentable" que Hernández sea "el único representante de Vox" que "ataque" su dignidad y "no respete" su presunción de inocencia en relación a "un asunto privado que ocurrió mucho antes de ni siquiera plantearme entrar en política". "Un asunto en el que sólo me consta la acusación teledirigida por una izquierda que pone a sus rivales políticos en el punto de mira", ha destacado, a la vez que ha asegurado que se trata de una acusación de la que "ni siquiera he tenido aún oportunidad alguna de defensa".

Asimismo, al expresidente del Grupo Vox le resulta "sorprendente" que Hernández haya hecho manifestaciones "en contra del comunicado oficial del Partido y de lo expresamente declarado en radio, por el presidente de Vox, Santiago Abascal". "Unas declaraciones que han sido de respeto y comprensión", ha señalado.

Además, Serrano le ha pedido que "si tuviera tiempo, dentro de su apretada agenda" para leer el Reglamento de la Cámara y estatutos de Vox "se podría percatar que en ningún caso constituye una actitud ilícita mantener el acta de diputado".

Ha defendido que ha tomado la decisión de mantener el acta porque "cientos y cientos de cargos electos, simpatizantes y afiliados de Vox" se lo han pedido a fin de "poder seguir defendiendo en libertad los principios" que le llevaron a "liderar un proyecto que propició el cambio político en Andalucía" y considera que es "algo que no olvidan los adversarios pero que parece que él sí ha olvidado".

Por otra parte, ha asegurado que no cuestiona "en absoluto la veracidad" de las afirmaciones de Hernández en cuanto a "la inexistencia de incompatibilidad de su cargo de diputado". Sin embargo, ha matizado que el portavoz de Vox en el Parlamento "no ha renunciado a seguir llevando los tres asuntos concursales que lleva profesionalmente, sin cesar por tanto en su condición profesional de abogado".

"Yo, por contra, he cesado como abogado ejerciente y no ejerciente, como administrador del despacho profesional que fundé y he tenido que renunciar a llevar más de cien asuntos para no levantar suspicacias de la izquierda andaluza", ha valorado, al tiempo que ha defendido que su "sacrificio por Vox ha sido mucho más grande". "Ambas declaraciones de compatibilidad constan en el portal de transparencia y lo avalan dos informes de Letrados del Parlamento", ha concluido.