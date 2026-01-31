El Servicio de Emergencias 112 apunta que las incidencias por fuertes lluvias han superado las 4.050 en Andalucía

Imagen de archivo de un árbol de grandes dimensiones cae por la acción del fuerte viento del temporal que asola a toda Andalucía, en el paseo Rey Juan Carlos I de Sevilla.
Imagen de archivo de un árbol de grandes dimensiones cae por la acción del fuerte viento del temporal que asola a toda Andalucía, en el paseo Rey Juan Carlos I de Sevilla. - María José López - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 31 enero 2026 13:18
Seguir en

SEVILLA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal que comenzó el pasado martes con el paso de las borrascas Joseph y Kristin, sucedidas tras Ingrid, han dejado en Andalucía un total de 4.052 incidencias coordinadas por el Servicio de Emergencias 112 Andalucía y mantiene 22 carreteras cortadas, según consta en la página oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultada por Europa Press.

Según ha emitido el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, en un mensaje difundido en la red social X (antes Twitter), han atendido 25 incidencias este sábado en toda la comunidad autónoma, la mayoría por caídas de ramas, árboles y objetos.

Asimismo, el balance total ha ascendido a 4.052 incidentes, y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene vigentes los avisos naranjas por fuertes vientos y fenómenos costeros en las provincias de Almería y Granada.

Además, en otra publicación en dicha red social, la Sala Coordinadora 112 ha detallado que, a causa de los efectos del temporal, permanecen cerrados diversos espacios naturales de Sierra de Grazalema (Cádiz), por riesgo de "crecida, desbordamiento y desperfectos" de los senderos del río Majaceite, arroyo Bocaleones, Garganta Verde y Llanos de Rabel.

Por otra parte, por imposibilidad de acceso por el cierre de la A-372 entre El Bosque y Grazalema, se ha decretado el cierre de los senderos El Torreón, El Pinsapar, Llanos del Berral, Arroyo del Descansadero y el sendero del Tesorillo.

Por otro lado, la DGT ha confirmado que 23 carreteras permanecen cortadas, trece en Cádiz; cuatro en Granada; tres en Jaén, una en Málaga y otra en Córdoba, todas por inundación, a excepción de la AL-5405 en el kilómetro 28.13 Benacebada (Granada), en ambos sentidos, por nevada.

Las trece carreteras cortadas por anegaciones en Cádiz son la CA-3110, en Los Repastaderos; la CA-3113, en la Carretera Al Portal; la CA-3104, en Guadalcacín; la CA-6200, en Alcalá de los Gazules; la CA-9101, en Olvera; la CA-6101, en Bornos; la A-2202, en El Guijo; la CA-9120, en Torre-Alhaquime; la CA-3102, en Jerez de la Frontera; la CA-4107, en Torrecera; la CA-5010, en La Garrapata y la CA-6105, en Los Barrancos.

Las tres carreteras restantes interrumpidas en Granada, a causa de acumulaciones de agua, son la A-4026, en Pinos-Genil; la A-336, en Anzola y la GR-4402, en la Estación de Huétor-Tajar. Las tres carreteras jiennenses cortadas son la A-6000, en Menjíbar; la JA-2321, en Andújar y la A-319, en Coto-Ríos. La malagueña se encuentra en Estepona (MA-8302) y la cordobesa, en Jarata (CO-4207).

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado