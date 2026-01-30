Se levanta la prohibición de acceso a más de 500 vecinos desalojados en seis núcleos rurales de Jerez (Cádiz)

Imágenes del río Guadalete a su paso por la barriada de la Corta . A 30 de enero de 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La dirección de la emergencia de la Junta de Andalucía ha levantado la prohibición de acceso para más de 500 vecinos de seis núcleos rurales de Jerez de la Frontera (Cádiz) que desde este jueves permanecían desalojados por la crecida del río Guadalete, que sigue en nivel rojo.

La evolución favorable de su caudal, "estabilizado y en descenso" ha permitido adoptar esta medida para la mayoría de las zonas poblacionales desalojados, como ha indicado la Junta en una nota.

En concreto se tratan de los núcleos rurales de La Corta, El Portal, El Portalillo, La Ina, Lomopardo y la zona alta de Las Pachecas. Así, sólo se mantiene la prohibición en La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas, donde están afectados un centenar de vecinos, debido a que las zonas en las que se ubican están aún anegadas por el agua.

El alivio que ha supuesto el desembalse de la presa de Bornos junto con la ausencia de lluvias durante la jornada de este viernes, ha permitido que el caudal del Guadalete esté en descenso y que el riesgo para la población haya disminuido "de forma considerable". No obstante, desde la dirección de la emergencia se ha instado a los vecinos a extremar la precaución porque "si se cumplen las previsiones meteorológicas para la próxima semana, la situación podría volver a repetirse".

Es por ello que va a mantener un seguimiento de los niveles de los afluentes y de la seguridad en las puntos poblacionales que se han visto más afectados.

Desde el Ayuntamiento de Jerez se ha puesto en marcha un dispositivo de traslado de esos vecinos a sus viviendas a través de autobuses y taxis. Para ello, la propia delegada de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, está informando a sus delegados y delegadas de barriadas rurales.

Estas medidas han sido adoptadas tras la última reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) a la que han asistido la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, el secretario general de Interior, David Gil, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores.

El Ayuntamiento de Jerez ha comunicado también que mantiene la activación del Plan Territorial de Emergencias Local (PTEL) en Fase de Emergencia y Situación Operativa 2 y seguirá aplicando las mismas actuaciones que se llevan en los últimos días debido a las previsiones meteorológicas de Aemet.

Por ello, se mantienen cerradas las instalaciones públicas al aire libre y el Cecop seguirá activo para el seguimiento y coordinación de la situación actual.

Por otro lado, la situación en la sierra de Cádiz ha mejorado con respecto a esta mañana. Así, en Alcalá del Valle la apertura de la CA-9120 por parte de la Diputación ha permitido que el acceso a esta población quede garantizado. En el caso de Benamahoma la apertura parcial de la A-372 con tramos horarios establecidos, de 7,45 horas a 9,15 horas y de 15,30 horas a 16,30 horas, permite también que esta pedanía no quede incomunicada.

En esta zona se ha activado además un dispositivo sanitario operativo las 24 horas, garantizando la atención asistencial mientras se mantenga esta situación excepcional.