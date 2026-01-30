Junta establece accesos controlados a Benamahoma (Cádiz) tras corte de la A-372 por desprendimiento de rocas

Imágenes de la carretera afectada en Grazalema por las reciente lluvias. A 29 de enero de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

La Junta de Andalucía ha anunciado el establecimiento de accesos controlados en el pueblo de Benamahoma, en la sierra de Cádiz, con el objetivo de evitar el aislamiento total de esta pedanía de Grazalema tras el corte de la carretera A-372, a la altura aproximada del punto kilométrico 31,500, entre el término municipal de El Bosque y Benamahoma por un desprendimiento de rocas.

Para ello se van a habilitar tramos horarios específicos de acceso y salida, establecidos de 7,45 horas a 9,15 horas y de 15,30 horas a 16,30 horas, según ha detallado la Junta en un comunicado.

Estos periodos estarán coordinados con los operativos de emergencia y deberán respetarse estrictamente, rogándose a los vecinos el que extremen la precaución y sigan en todo momento las indicaciones de los dispositivos desplazados.

Asimismo, se ha activado un dispositivo sanitario operativo las 24 horas, garantizando la atención asistencial mientras se mantenga esta situación excepcional.

La Junta de Andalucía ha señalado que continúa trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento de Grazalema, la Guardia Civil y los servicios de emergencia para restablecer la normalidad "lo antes posible".

Según se ha detallado a como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas, se ha producido un deslizamiento de tierra en el margen derecho de la carretera A-372, generando "un riesgo evidente" de caída de pinos, arboleda, tierra y piedras sobre la calzada, por lo que por motivos de seguridad, esta carretera va a permanecer cortada completamente al tráfico en el punto afectado.