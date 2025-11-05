El servicio público de Enresa permite el funcionamiento de más de 1.000 instalaciones radiactivas en España

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de técnicos y responsables de la gestión de los residuos radiactivos generados en el ámbito hospitalario, industrial y de investigación de toda España, se reúnen este miércoles y mañana jueves en Córdoba, en el marco de las XXII Jornadas de Residuos Radiactivos de Instalaciones Radiactivas, que organiza la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), cuyo servicio público permite el funcionamiento de más de 1.000 instalaciones radiactivas en España, 100 de ellas en Andalucía.

El objetivo de estas jornadas es "intercambiar información y experiencias para optimizar los procesos de gestión de los residuos radiactivos que se generan en sus actividades que tienen una gran importancia en la vida cotidiana".

Así, según ha destacado en rueda de prensa el director de Operaciones de Enresa, Manuel Rodríguez Silva, los "pequeños productores", como se conoce coloquialmente a estas instalaciones radiactivas, son "el ejemplo más claro de cercanía a la sociedad en el cumplimiento del servicio público esencial que Enresa tiene encomendado".

En opinión de Manuel Rodríguez, "se suele asociar a Enresa únicamente con el desmantelamiento de las centrales nucleares y los residuos que éstas generan, pero hay más residuos radiactivos que gestionar". De hecho, "en España funcionan más de un millar de instalaciones radiactivas, de las que nos beneficiamos todos, en los campos de la investigación, la medicina y la industria, que en su actividad diaria trabajan con fuentes e isótopos radiactivos y generan residuos".

En relación con ello y a lo largo de este miércoles y en el hotel Eurostar Conquistador de Córdoba, donde se celebran las jornadas, se presentan distintas ponencias en las que se analizan diferentes aspectos relacionados con la gestión de estos residuos, desde la perspectiva, tanto del gestor, como del productor.

Las jornadas finalizarán este jueves con una visita al Centro de Almacenamiento de El Cabril, para conocer 'in situ' cómo se gestionan por Enresa los residuos radiactivos de muy baja, de baja y de media actividad.

El Cabril "es la pieza clave en la gestión de los residuos radiactivos en España", según ha afirmado Rodríguez, quien ha explicado que el centro va adaptándose, "como siempre lo ha hecho, a las necesidades de nuestra sociedad, y permitiendo que estas aplicaciones puedan seguir aportando sus avances de forma segura".

En la actualidad, según ha precisado Manuel Rodríguez, "Enresa mantiene contrato para la retirada sus residuos radiactivos con 1.009 instalaciones radiactivas, de las que el 52% pertenece a diferentes ámbitos industriales, algo más del 30% son de uso médico y cerca del 18% al campo de la investigación y la docencia".

Anualmente estas instalaciones generan, según la media de los últimos diez años, unos 15 metros cúbicos de residuos radiactivos, que son gestionados, de acuerdo con sus características radiológicas, por profesionales cualificados.

Enresa hace una media de 150 retiradas anuales de este tipo de residuos, que se trasladan a El Cabril en una media de entre 35 a 40 expediciones. Se trata de residuos heterogéneos que incluyen, entre otros, fuentes de radioterapia, materiales residuales del uso de radioisótopos en medicina nuclear y de todo tipo de investigaciones médicas o docentes. También fuentes de control de procesos y medidas industriales o equipos en cuya composición o que para su funcionamiento precisan de componentes radiactivos.

En todo caso, son residuos de baja y media actividad, "que siguen un proceso reglamentado hasta que finalmente son gestionados" en el Centro de Almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril.

RESIDUOS EN ANDALUCÍA

El jefe del Departamento de Logística de Enresa, Guillermo Martín, por su parte, ha detallado los contratos activos que tiene Enresa, destacando los que se encuentran en Andalucía. Así, según los datos de las recogidas de residuos realizadas en los dos últimos años, Andalucía generó alrededor del 2,3% de los residuos procedentes de instalaciones radiactivas retirados en toda España.

Por procedencia, el 97% de los residuos retirados de Andalucía son de instalaciones industriales y cerca de un 3% de instalaciones médicas. Casi un 80% de estos residuos radiactivos retirados en Andalucía proceden de Instalaciones incluidas en el ámbito del Protocolo sobre Vigilancia Radiológica de Materiales Metálicos, que tiene como objetivo detectar fuentes y materiales radiactivos entre los materiales metálicos a procesar antes de que se produzca un incidente.