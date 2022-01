Servicios jurídicos del Ayuntamiento de Jaén "desaconsejan" la personación en la vía penal por la base del Plan Colce

JAÉN, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Jaén "desaconsejan" la personación del Consistorio en la denuncia penal por la designación de Córdoba como sede de la base logística del Ministerio de Defensa en el marco del Plan Colce presentada por Jaén Merece Más en el juzgado de Instrucción número 37 de Madrid.

Así lo ha puesto de relieve la concejala de Presidencia, África Colomo (PSOE), durante el debate de la moción presentada en el pleno de este viernes por los tres ediles no adscritos para pedir la citada personación.

No obstante, la propuesta de acuerdo que finalmente se ha sometido a votación ha sido la presentada por el PP con una enmienda de sustitución, en la que se instaba a solicitar la personación del Ayuntamiento en la causa "para conocer el expediente" y que los servicios jurídicos emitiesen dictamen previo sobre la conveniencia o no de ir a ese procedimiento.

En todo caso, la moción, que ha sido leída en el primer turno de palabra por el abogado Francisco Javier Marín en representación de la plataforma, ha sido rechazada con el voto de calidad del alcalde. Ello ante el empate a 13 de los votos a favor (los ediles no adscritos, PP y Unidas Podemos por Jaén) y en contra de VOX, Cs y PSOE, que han aludido, además, a lo "poco serio" de la situación.

La concejala no adscrita María Cantos ha defendido la propuesta y ha afirmado que ir o no a esta vía penal se trata de "una decisión política y no técnica". "No está muerto", ha asegurado en referencia a la aspiración sobre este proceso judicial y subrayando que "una cosa es discrecionalidad" de la administración a la hora de determinar cuestiones como la ubicación de la base del Plan Colce, que finalmente se planteó en Córdoba, "y otra es la arbitrariedad".

Frente a ello, Colomo ha explicado que los letrados del Consistorio no consideran conveniente la personación en la vía penal y sí proseguir los dos procedimientos que siguen vivos en jurisdicción Contencioso-Administrativa, en la Audiencia Nacional, impulsada por el Ayuntamiento el pasado verano en defensa de sus intereses.

Este nuevo informe, según ha agregado, va en la misma línea del que se emitió a requerimiento de la Corporación y tras el acuerdo plenario salido por unanimidad en la sesión extraordinaria y monográfica celebrada sobre este asunto.

Por otro lado, la también segunda teniente de alcalde ha precisado que la admisión a trámite de la denuncia de Jaén Merece Más se hizo solo a efectos de poder comunicarles que para personarse es necesario que formalicen una querella presentando la pertinente fianza para de esta manera ejercer la acusación particular. Un aspecto que recoge el mismo auto del juzgado en el que se presentó la denuncia por parte de Jaén Merece Más, el número 37 de Instrucción de Madrid, que deja patente que con querella y fianza la plataforma "puede proseguir el proceso".

VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

La edil ha incidido en que el informe jurídico de los servicios municipales indica que el camino del Ayuntamiento de Jaén "es el correcto", manteniendo estos dos procesos contenciosos-administrativos en lugar de la vía penal, de la que además indica que podría dilatar mucho en el tiempo el proceso con consecuencias poco efectivas en el desarrollo y avances de la base logística y incluso afectar a los procedimientos que sí siguen su curso por vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional.

Al hilo, se ha referido al párrafo en el que se deja claro que está atendida la defensa de los intereses municipales y que 'sí resulta prudente advertir de que la personación que se propone por la plataforma Jaén Merece Más, en un procedimiento penal del que ni siquiera conocemos su vigencia, podría constituir una vía de actuación que, lejos de coadyuvar a dicha defensa, podría llegar a constituir un obstáculo a los procedimientos actualmente en trámite'.

Esto 'al impulsar un procedimiento penal que, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.2 LOPJ, podría conllevar la suspensión de los procedimientos que se encuentran ante la Audiencia Nacional, hasta la resolución definitiva y firme del procedimiento penal'.

Entre otras cuestiones, el documento también indica, 'en cuanto a la posible prosperabilidad de las acciones penales no resulta posible informar al respecto, habida cuenta de que la instrucción de un procedimiento penal de la magnitud que resulta previsible, conlleva la realización de un sinfín de diligencias cuyo resultado no puede ser previsto con antelación".

'Si bien, no podemos olvidar que uno de los principios básicos informadores del derecho penal es el denominado como de intervención mínima o principio de ultima ratio", el cual implica que dicho orden jurisdiccional solamente puede entrar en juego cuando el orden jurídico no pueda ser preservado y restaurado eficazmente mediante otras soluciones menos drásticas que la sanción penal', añade.

EXPECTATIVAS

Por parte de Vox, Salud Anguita, ha considerado que "no había ninguna licitación ni expediente administrativo" en cuanto a la ubicación del centro logístico del Ejército de Tierra en el marco del plan Colce y ha preguntado si con la moción Cantos buscaba "justificarse", como impulsora cuando era primera tiente de alcalde, de la "ilusión creada".

El portavoz de UP, Javier Ureña, ha considerado que se deben obtener "explicaciones sobre lo sucedido", aunque ha matizado que Cantos no manejó "con tacto las expectativas sobre un proyecto que tenía más dudas que certezas". Asimismo, ha rechazado que se ponga "en duda" la "profesionalidad técnica" de los servicios jurídicos municipales.

Desde Cs, María Orozco ha declarado que era un proceso que "no tenía formato", por concurrencia competitiva y en el que "no había una candidatura" como tal. A su juicio, se creó "una expectativa muy superior" a la realidad, lo que "no quita que el Ministerio de Defensa debe explicar los motivos" por lo que se decantó por Córdoba y ello en "una decisión política que, como tantas otras, ha menoscabado los intereses de Jaén y no por ello se consideraron delitos".

Un argumento que también ha señalado el portavoz del PP, Manuel Bonilla, al hablar de una "decisión discrecional como otras tantas". El edil, que ha hablado de la vertiente política de Jaén Merece Más al anunciar su concurrencia a elecciones, ha presentado una enmienda para que el Ayuntamiento se persone en la procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid "para conocer el expediente judicial de la causa por la denuncia interpuesta por presunta prevaricación administrativa".

Y ello para que la asesoría jurídica del Ayuntamiento "proceda a emitir dictamen previo, en el que se valore la conveniencia o no de que el Consistorio formule acusación particular en la misma". Además, pedía al alcalde que a decisión plenaria la propuesta vinculada a ese dictamen a la mayor brevedad posible.