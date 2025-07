Servicios Sociales y Policía Local de Córdoba atienden a 32 familias en el punto de información por el incendio

CÓRDOBA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Personal de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba ha atendido conjuntamente con Policía Local en el punto de información en la Glorieta Rafael Rivas a 32 unidades familiares, hasta las 14,39 horas de este miércoles, como consecuencia del incendio forestal junto al Castillo de la Albaida, declarado desde la tarde de este martes y que se encuentra por ahora sólo perimetrado, afectando hasta el momento a unas 84 hectáreas de vegetación.

Desde el Consistorio han informado de que las personas son acompañadas por Policía Local y Protección Civil a sus viviendas para recoger medicinas, enseres personales y atender a mascotas. Mientras, el Centro de Emergencia Habitacional acoge a once personas de tres familias desalojadas.

Según ha detallado el alcalde, José María Bellido, "dentro del perímetro hay zonas que todavía no han ardido del todo, por lo que queda material por arder". Desde el Plan Infoca han comunicado que continúan las tareas para estabilizarlo, para lo cual medios terrestres y aéreos se encuentran desplegados en la zona.

En declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado, el regidor ha dicho que "ahora mismo no hay llamas vivas, pero el fuego no está ni estabilizado ni controlado, está dentro del perímetro", donde "no ha ardido todo, porque el fuego avanzó tan rápido que ha habido partes que no se han quemado del todo".

Por tanto, ha remarcado que "sigue habiendo material de combustión y eso implica que con el cambio de las condiciones meteorológicas, que va a subir la temperatura, va a bajar la humedad y va a subir el viento a lo largo del día, hay un riesgo cierto de que haya algunas reactivaciones en la zona donde ahora mismo todavía se trabaja con medios terrestres y aéreos".

Entretanto, ha valorado la labor para hacer frente al fuego, que "tuvo un fuerte avance porque había rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora e hicieron que avanzara en dirección hacia la ciudad", a lo que se añadía "otro vector de crecimiento, en este caso hacia la sierra, hacia el norte, creciendo en altura, remontando el monte".

AL BORDE DE URBANIZACIONES

Según ha expuesto, "el perímetro del fuego ha quedado al borde de alguna de las urbanizaciones, como Santa Ana de la Albaida y el club, donde también afectó", al tiempo que ha comentado que "hubo un momento de un riesgo importante, ya no sólo para las viviendas, sino en el flanco derecho de expansión hacia las propias Ermitas de Córdoba, Bien de Interés Cultural, que implicaba no sólo la pérdida del bien, sino también que llegar a esa altura del monte hubiera supuesto un riesgo de propagación".

Al respecto, Bellido ha elogiado "la colaboración intensa por el Infoca" y que "afortunadamente no llegó a expandirse hasta allí", de manera que "se ha podido salvar primero el crecimiento del incendio y en segundo lugar el propio bien por ahora".

Sobre los vecinos de Santa Ana de la Albaida, que aún no pueden regresar a sus casas, el alcalde ha detallado que "se encuentra todavía muy cerca de la zona de trabajo y de posible reactivación del incendio, con lo cual habría riesgo de fuego o de humo a lo largo del día", de ahí que "no se puede producir el realojo solamente de esa urbanización".

A las 20,00 horas habrá otra reunión del Comité de Coordinación y de Emergencias, "donde se volverá a reevaluar en función de cómo evolucione hoy el incendio la posibilidad de que esas personas también puedan volver a sus casas", al tiempo que ha resaltado "el gran trabajo de coordinación entre todas las administraciones", con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Dirección de Emergencias de Andalucía, todos los responsables del Infoca, con los agentes forestales y bomberos, los Bomberos de Córdoba y el Grupo de Voluntarios Siete Fincas.

Mientras, ha indicado que "las carreteras cortadas van a seguir cortadas a lo largo del día" y ha pedido "seguir todas las recomendaciones que se trasladan a través de los servicios de emergencias, bien a través de los medios de comunicación, bien a través de las redes sociales, porque es importante para asegurar la salud y la seguridad de cada uno y para facilitar el trabajo de los operativos".

Así, más de 200 efectivos en total trabajan para extinguir el fuego, que "no ha llegado a ninguna casa, afortunadamente", y la vegetación quemada es "de bosque mediterráneo, prácticamente parte de encinas, arbustos y arboleda", según ha precisado el regidor.

REGRESO A SUS CASAS

En concreto, la Junta de Andalucía ha autorizado el regreso de los vecinos desalojados de forma preventiva, salvo los residentes en la urbanización Santa Ana de la Albaida --60 viviendas y 180 personas--, según ha informado la dirección del operativo tras la reunión del Comité de Operaciones en el Puesto de Mando Avanzado y que mantiene activa la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca).

El incendio, que se originó en las inmediaciones de la carretera CO-3402, en la zona del Castillo de La Albaida, obligó a la evacuación de más de 500 personas. En total, se procedió a la evacuación de manera preventiva de 60 viviendas de la Urbanización Santa Ana de la Albaida, 12 en la zona del Patriarca y 30 viviendas de la zona de la Cuesta del Reventón, así como 200 personas en el club social y una veintena en el Hotel Castillo. Ocho personas han pernoctado en un hotel de la ciudad. El Ayuntamiento ha habilitado un punto de información para afectados en la Glorieta Rafael Rivas Gómez.

Al hilo, el consejero de la Presidencia y director del Plan, Antonio Sanz, ha destacado el trabajo realizado por el operativo "que ha evitado que las llamas se acercaran a la zona de Las Ermitas, que no se ha visto afectada". "El perímetro es muy irregular, de unos ocho kilómetros, con mucha dificultad para su cierre, pero sí podemos decir que la evolución de la noche ha sido buena", ha resaltado.

Sanz ha explicado que "sobre las 1,00 horas se produjo una reactivación en el flanco derecho que produjo unas carreras ascendentes muy visibles y reposicionó el incendio en un barranco, amenazaba a una zona crítica, el Camino del Reventón, muy cerca de Las Ermitas, que no se han visto afectadas".

Durante la noche se ha conseguido asegurar buena parte de la zona sur con maquinaria pesada y sumar medios y personal, tanto en el flanco derecho, como en el izquierdo. "Esta última era la zona que presentaba mayor potencial de propagación y vulnerabilidad de viviendas, pero los medios desplegados han contenido el avance en ambos flancos y aunque en el interior del incendio hay puntos calientes y zonas con bastante potencial de retorno --áreas donde la vegetación ha tenido combustión incompleta y podría reactivarse--, el incendio está contenido y el perímetro no crece, ni evoluciona", ha manifestado Sanz.

Además, continúan cortados los accesos en la carretera CO-3402 en el kilómetro 6,700, así como en la CO-3314 en el cruce de Asuán. El Teléfono de Emergencias 112 recibió desde las 19,07 horas del martes casi 150 llamadas alertando del intenso humo en la zona cercana a la carretera CO-3402, por lo que el 112 activó a los efectivos del Plan Infoca, Guardia Civil, Bomberos de Córdoba, Policía Nacional y a su Unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma, al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y a Policía Local.

Ahora trabajan medios aéreos y ocho grupos de bomberos forestales, dos bricas, cinco técnicos de operaciones y uno de extinción, tres agentes de medio ambiente, cuatro autobombas y un buldócer, así como la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) provincial, una unidad de análisis de incendios forestales (Unasif), una Unidad de Sistemas de Emergencias (Usisem), que ha realizado tareas de apoyo a la dirección de extinción con drones, y una Unidad Médica para Incendios Forestales (UMIF).