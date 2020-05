Setecientas administraciones de lotería vuelven a la actividad en Andalucía con pérdidas de 50 millones por coronavirus

SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las 700 administraciones de lotería de Andalucía han vuelto este lunes a reabrir sus puertas una vez que las fases asociadas a la declaración del estado de alarma ante el coronavirus han propiciado que reanuden su actividad con "unas pérdidas acumuladas en este periodo que rondan los 50 millones para el conjunto de los administradores andaluces", según la estimación que ha trasladado a Europa Press el vocal de Andalucía en la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (Anapal) y titular de la Administración número 5 de Baza (Granada), José Gabriel López.

Con un primer día de apertura de las administraciones de lotería con "una afluencia entre un 50 y un 70% inferior a la habitual un lunes por la mañana", el titular de la Administración de Lotería número 5 de Baza (Granada) ha augurado que "las pérdidas acumuladas y que en los últimos 16 años no se han subido las comisiones nos pondrán a muchas administraciones de loterías en riesgo grave de desaparición".

Las administraciones de lotería hablan de lucro cesante como parámetro para evaluar la falta de ingreso que han registrado en las nuevas semanas que han transcurrido desde el sábado 14 de marzo, momento en que se activó la declaración del estado de alarma.

La Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, del Ministerio de Sanidad destinada a flexibilizar las restricciones de ámbito nacional del estado

de alarma determinaba que "podrán proceder a su reapertura al público las entidades concesionarias de juego público de ámbito estatal, a excepción de aquellos que se encuentren ubicados dentro de centros comerciales o parques comerciales, sin acceso directo e independiente desde el exterior".

Sin embargo, hasta una semana después no ha sido posible acometer la reapertura por el hecho de que no toda España se encontraba en la misma fase para ir recobrando la actividad mientras se mantiene vigente el estado de alarma. Según ha explicado José Gabriel López, se exige tener abiertos "un 72,5% de los puntos de venta" para recuperar la actividad de las administraciones de lotería. De esta forma, mientras Andalucía cuenta con sus 700 administraciones abiertas, en España ha cifrado ese porcentaje de apertura en un 95,5%.

Euromillones y La Primitiva ya celebran esta semana sus primeros sorteos, a los que se sumará el lunes 25 de mayo la Bonoloto, según el calendario que ha hecho público la Agrupación Nacional de Administraciones de Lotería.

El primer sorteo de la Lotería Nacional no llegará hasta el jueves 11 de junio. Según ha explicado el vocal de Andalucía en la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías, tienen que estar" abiertas todas las administraciones. Si no están abiertas no puede hacer la devolución de la lotería y no puede celebrarse el sorteo".