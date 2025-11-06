Sevilla abre su Festival de Cine Europeo con 192 títulos, 350 cineastas y homenaje a Alberto Rodríguez y Costa-Gavras

El Cartuja Center CITE acoge la apertura del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Imagen de archivo. - SEFF

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición número 22 del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SeFF) comienza este viernes, 7 de noviembre. Hasta el próximo 15 de noviembre, la muestra proyectará 192 títulos, reunirá a más de 350 figuras del panorama cinematográfico internacional entre directores, intérpretes, guionistas o productores y homenajeara este año a los directores Alberto Rodríguez y Costa-Gavras.

Durante nueve días, la ciudad se convierte en un punto de encuentro para "la creación, la industria y el talento". Como destaca la organización, "Sevilla volverá a brillar como capital cultural de Europa".

La gala inaugural, tendrá lugar este viernes en el Cartuja Center CITE a las 21,00. El acto estará presentado por Alfonso Sánchez y Alberto López (Los Compadres), que estarán acompañados por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. También contará con actuaciones de Quentin Gas junto a la Escolanía de Tomares, que abrirán con 'Ederlezi', tema de la banda sonora de 'Les Temps des Gitans', Robin Torres, que interpretará la mítica música de 'Cinema Paradiso', y Falete, que cerrará la noche con una versión del clásico 'Ne me quitte pas'.

Durante la gala se hará entrega del Giraldillo de Honor al cineasta sevillano Alberto Rodríguez en reconocimiento a su trayectoria que ha contribuido a "consolidar la identidad del nuevo cine español desde obras como 'La isla mínima', 'Grupo 7' o 'Modelo 77'".

Tras el acto, se proyectará la primera película de la sección oficial 'The Last Viking', escrita y dirigida por el danés Anders Thomas Jensen, con el actor Mads Mikkelsen como protagonista.

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado "el poder transformador del cine", mientras que el director del Festival, Manuel Cristóbal, ha señalado que " la unión entre industria, cine y ciudad es la verdadera esencia del Festival de Cine Europeo de Sevilla".

"El cine le gusta a todo el mundo y nosotros debemos gustarle a todo el mundo. Queremos que el certamen se sienta en toda la ciudad, más allá de las salas y sedes oficiales", ha subrayado.

UN JURADO INTERNACIONAL "A LA ALTURA"

La sección oficial cuenta con 17 cintas de diversos países. Destaca 'Dreams (Sex Love)' del director noruego Dag Johan Haugerud, que fue galardonada con el Oso de Oro en el último festival de Berlín, o la representante suiza en los próximos Óscar 'Late Shift'.

Completan la sección oficial cineastas europeos de prestigio como Daniel Vidal Toche, 'La anatomía de los caballos', Cherien Dabis, 'All that's left of you', Mario Martone, 'Fuori', Robin Campillo, 'Enzo', Cédric Klapisch, 'Los colores del tiempo', o Ulises Porra, 'Bajo el mismo sol'.

El jurado de la sección estará presidido por la productora y académica británica Lynda Myles, quien fuera directora del Festival de Edimburgo y productora de títulos como 'The Commitments', 'The Snapper' y 'The Van'.

Junto a ella, integran el jurado la experta en marketing cinematográfico y miembro de la Academia de Hollywood, Bonnie Voland, el cineasta y storyboard artist, John Coven, el programador y responsable de mk2 España, Nacho Martínez-Useros, y la directora y productora andaluza Laura Hojman.

El jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes estará integrado por el responsable del festival de cine de Clermont-Ferrand, Eric Roux; el director Nick Kremm y la actriz Carmen Canivel. En el de la sección Embrujo estarán Jordi Xifra Triadú, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, el director y guionista Jorge Naranjo y la actriz Silvia Acosta.

En Rampa, Odile Antonio-Baez, productora y analista de guion de la compañía Pecado Films; Pablo García Casado, director de la Filmoteca de Andalucía, y el responsable de la Cantabria Film Commission, Víctor Lamadrid. El Premio Puerta América lo decidirán el gestor audiovisual Nacho Carballo y Javier Fernández Díaz, responsable del área de Cultura del Instituto Cervantes en Tokio. El de Panorama Andaluz, la productora Marta de Santa Ana, el cineasta Xosé Zapata Pérez y el guionista Pedro Álvarez Molina.

UNA EDICIÓN LLENA DE HOMENAJES

Junto al director Alberto Rodríguez, el festival reconocerá al director Costa-Gavras, la actriz Juliette Binoche y el cineasta Jim Sheridan con los Giraldillos de Honor. Estas figuras simbolizan "la dimensión internacional del Festival de Sevilla", que desde su fundación ha apostado por "tender puentes entre distintas cinematografías".

El director griego hará un repaso por su carrera antes de recibir el galardón el 8 de noviembre en el Cartuja Center CITE. Binoche aprovechará la visita para presentar su ópera prima como directora, el documental 'In-I in Motion'.

A ellos se sumarán en distintos espacios y secciones cineastas nacionales de reconocido prestigio como Daniel Sánchez Arévalo ('Rondallas'), Rafa Cobos ('Golpes'), Santi Amodeo ('El cielo de los animales') o Sara Sálamo ('En silencio'), así como los actores Bárbara Lennie, Antonio de la Torre, Manolo Solo, Julián Villagrán, Antonio Resines, Estefanía de los Santos, Jan Buxadeiras, Lucía Caraballo, María Esteve, David Castillo, Fernando Fraga, Judith Fernández o Laura Martín.

UNA AMPLIA PROGRAMACIÓN CON SELLO EUROPEO Y ANDALUZ El festival completa su programación con cineastas como Santiago Aguado y Reuben Atlas, 'Serás Farruquito', así como el productor de 'Islas', Frank Ariza, cuyos trabajos se presentarán en la sección oficial fuera de competición.

La sección Embrujo traerá a la capital hispalense algunas de las voces "más audaces del cine europeo", como Giovani Columbu, 'Balentes', Sofía Petersen, 'Olivia', Lucía Selva, 'Quién vio los templos caer', Germinal Roaux, 'Cosmos', Claire Simon, 'Writing Life - Annie Ernaux Through the Eyes of High School Students', Sebastao Borges, 'Ouro e oasis'), Kopal Joshy, 'We are two abysses'.

Otra de las secciones clave a competición será Rampa que contará con la presencia de varios creadores que "están renovando el lenguaje fílmico" como Deni Pitsaev, 'Imago', Alexandra Makarová, 'Perla', Dania Reymond-Boughenou, 'Silent storms' o Raf Roosens, 'Comeback'.

La sección Panorama Andaluz incluirá obras de cineastas como Santi Amodeo, Yolanda Centeno, Sara Sálamo, Paco Ortiz, Fany de la Chica, Carmen Tortosa, entre otros.

UN AMPLIO NÚMERO DE ACTIVIDADES PARALELAS PARA PROFESIONALES

En paralelo al festival se desarrollará Frame Sevilla, entre el 10 y el 14 de noviembre, reuniendo a profesionales del sector audiovisual europeo en un foro de debate, formación y networking. Entre ellas la productora danesa Malene Blenkov, 'La Chica de la Aguja', la española Maria Luisa Gutiérrez, 'La infiltrada', los guionistas Fernando Hernández Barral, 'Matusalén', Araceli Álvarez de Sotomayor, 'La que se avecina', o Alberto 'Albatros' González, 'Cien años de soledad'.

También encuentros con los directores Sergio Dow, 'La piel del tambor', José Luis López Linares, 'We the Hispanos. La raíz hispana de Estados Unidos' o Alejandro Martín, 'Te estoy amando locamente', así como Núria Palenzuela, directora de festivales y codirectora de marketing en la agencia de ventas internacional Indie Sales desde junio 2024.

Por su parte, el programa de Actividades Paralelas del festival ofrecerá un abanico de masterclasses, charlas y presentaciones en las que participarán cineastas con obras a competición, además de reconocidos autores que compartirán su experiencia y trayectoria.

Destacan la presencia de directores como Marc Ortiz, Reyes Gallegos, Georgi M. Unkovski, Loles López Montenegro y Pablo Berger. Asimismo, la compositora de bandas sonoras Elena Córdoba, los productores Mario López y Odile Antonio-Baez, la actriz, guionista y directora Cherien Dabis. Junto a ellos, Ron Dyens, productor de la ganadora de un Oscar y un Globo de Oro, 'Flow', protagonizará la charla "Las siete vidas de una película.