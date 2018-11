Sevilla acoge la presentación de conclusiones del proyecto Monica, que controla en tiempo real las redes de distribución

Publicado 12/11/2018 14:12:49 CET

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha acogido este lunes la presentación de las conclusiones, después de tres años de trabajo, del proyecto 'Monica' (Monitorización y Control Avanzado de la Red de Media y Baja Tensión), liderado por Endesa, en la Tecnoincubadora Marie Curie de Sevilla.

En este acto han estado presentes los protagonistas del consorcio liderado por Endesa y en el que han participado también Ormazabal, Ayesa, Ingelectus y la Universidad de Sevilla.

Según las conclusiones presentadas en el marco de la Cátedra Endesa Red, 'Monica' ha permitido poner en marcha uno de los primeros estimadores de estado de la red de media y baja tensión a nivel internacional, un sistema que hasta ahora solo existía en Alta Tensión, y que ahora se ha probado de forma real en la red eléctrica con más de 15.000 clientes.

'Monica', implantado en Málaga dentro del Smartcity que Endesa ha desarrollado en esta ciudad, ha gestionado diez millones de datos al día mediante tecnología 'big data' para ofrecer información relevante de los indicadores que determinan la calidad del suministro eléctrico en baja tensión.

Esto permite controlar en tiempo real la red de distribución eléctrica para conocer dónde y qué está pasando en cada momento con el objetivo de mejorar la calidad del servicio e integrar de forma eficiente a los nuevos actores del sistema eléctrico: desde el almacenamiento a los vehículos eléctricos, los autoconsumidores o las energías renovables. Ese es precisamente el principal objetivo que se marcó el 'Monica' (Monitorización y Control Avanzado de la Red de Media y Baja Tensión), y que suponen un nuevo paso en la digitalización del suministro eléctrico con la consiguiente repercusión positiva en la calidad de suministro a los clientes.

'Monica' ha realizado 300.000 cálculos del estado de la red con una tasa de éxito del 93,5 por ciento, y está enviando una media de 300 notificaciones al mes a los operarios que trabajan en campo con datos relevantes sobre el estado de la red de distribución. Con esta información, se han realizado numerosas actuaciones que han permitido mejorar la calidad del suministro en la zona en los últimos meses.

El proyecto 'Monica' ha desplegado además una red de 750 sensores en 56 centros de transformación situados en el área de la Smart City de Málaga diseñados para medir la potencia, la energía, la intensidad y la tensión de la red cada cinco minutos. Esta información, unida a datos topológicos y a los proporcionados por los contadores de los clientes, aportan al estimador de estado la información necesaria para conocer la situación real la red incluso en las zonas en las que no se dispone de sensores y permiten realizar un diagnóstico de los distintos problemas existentes para mejorar el mantenimiento y la operación del sistema. La información recabada permite a los operarios evitar averías, conectar nuevos suministros en los puntos óptimos de la red y planificar las inversiones en los lugares en los que son más necesarias.

Hasta hace poco tiempo, no se consideraba factible implantar en las redes de Media y Baja tensión que llevan la electricidad hasta los hogares, un sistema de monitorización y control avanzado en tiempo real como el que ya funciona en la red de alta tensión, pero el desarrollo de las 'smart grids', las tecnologías de la comunicación y el despliegue de los contadores inteligentes, los sensores y los telemandos, ha permitido avanzar en el diseño de las redes digitales del futuro.

La aproximación a las redes de distribución ha sido tradicionalmente reactiva, es decir, las acciones normalmente se adoptaban una vez que se había producido un incidente. Gracias al 'Monica' es posible sentar las bases para realizar un mantenimiento preventivo y predictivo que anticipe posibles fallos en la red y permita corregirlos antes de que se produzcan.

El proyecto 'Monica', cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), ha contado con un presupuesto de tres millones de euros, de los que cerca de 1,3 millones están financiados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) dependiente del Ministerio de Economía y Empresa.

Precisamente, gracias al éxito obtenido con el 'Monica', el propio CDTI ha aprobado a finales de octubre la resolución provisional que permite seguir trabajando en esta línea, en un nuevo programa, el 'Pastora', acrónimo de Preventive Analysis of Smart Grids with Real Time Operation and Renewable Assets Integration.

El objetivo principal del proyecto 'Pastora' es avanzar en el desarrollo y contrastación de soluciones inteligentes e innovadoras que sirvan como vanguardia de lo que en pocos años serán las 'smart grids': redes más flexibles, fiables y eficientes, capaces de absorber la mayor cantidad posible de generación renovable distribuida al menor coste.