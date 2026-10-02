Sevilla acoge la VIII Convención Anual de Garántia con una cartera de avales superior a los 1.100 millones

Imagen de la Convención Garántia 2026 en Sevilla. - GARÁNTIA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla se ha convertido este año en la sede de la VIII Convención Anual de Garántia, Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), un encuentro que reúne a su Consejo de Administración, al equipo directivo, encabezado por su presidente, Javier González de Lara, y su director general, Antonio Vega, junto con más de 90 profesionales que integran las diez delegaciones de la entidad en Andalucía.

La cita anual, celebrada en el espacio Exploraterra del Paseo Marqués de Contadero, ha permitido analizar la evolución de Garántia durante el último ejercicio, así como abordar los principales retos y oportunidades para continuar facilitando el acceso a la financiación de empresas y autónomos andaluces, tal y como ha señalado la entidad en una nota de prensa.

En este contexto, Garántia gestiona actualmente una cartera de avales superior a los 1.100 millones de euros y cuenta con más de 28.500 socios, "cifras que ponen de manifiesto la trayectoria de crecimiento experimentada por la entidad desde su creación en 2017 y su consolidación como instrumento de apoyo financiero al tejido empresarial andaluz".

Durante 2026, Garántia ha reforzado además su solvencia y capacidad de actuación tras culminar una ampliación de capital de ocho millones de euros. Así, esta operación permite fortalecer sus recursos propios y ampliar su capacidad para seguir respaldando las necesidades de financiación de empresas y autónomos en Andalucía.

La entidad cuenta con una red de diez oficinas distribuidas por toda Andalucía y un equipo de 90 profesionales, con presencia en las ocho provincias andaluzas.

Desde esta estructura territorial, Garántia presta asesoramiento especializado en materia de garantías y financiación, acompañando a empresas y autónomos en sus proyectos de inversión, crecimiento y desarrollo.

La VIII Convención Anual ha servido también como punto de encuentro para compartir la evolución de las distintas áreas de actividad de la entidad y reforzar la coordinación entre sus equipos, con el objetivo de continuar mejorando la atención y el servicio que Garántia ofrece al tejido productivo andaluz.

Con su presencia en las ocho provincias y una creciente base social, Garántia "mantiene su compromiso con el desarrollo económico de Andalucía, facilitando el acceso a la financiación y aportando soluciones de garantía adaptadas a las necesidades de empresas y autónomos".

Además de su red de oficinas, la entidad ofrece información y atención a través de su página web, ampliando así los canales de acceso a sus servicios para el conjunto del tejido empresarial andaluz.